Union Bad Hall geht auch in Ansfelden leer aus

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto der Union Ansfelden. Das Heimteam setzte sich mit einem 2:0 gegen die Union Bad Hall durch. Ansfelden hat mit dem Sieg über Bad Hall einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit der Union Zorn Gestra Bad Hall ein 2:1-Sieger feststand.

Ansfelden entscheidet Partie binnen 120 Sekunden

In der 11. Spielminute klingelte es zum ersten Mal: Bad Halls Jetmir Rama war zur Stelle und besorgte die vermeintliche Führung – aufgrund einer Abseitsstellung wurde der Treffer jedoch aberkannt. Die erste Halbzeit endete folglich ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die Union Bad Hall musste den Treffer von Ivan Jurkic zum 1:0 hinnehmen (54.). In der 56. Minute erhöhte Raphael Kapsamer per Freistoß auf 2:0 für die Union HAKAKÜCHE Ansfelden. Dann sah auch noch Manuel Fellinger in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für Bad Hall gelaufen. In den 90 Minuten war die Union Ansfelden im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Union Zorn Gestra Bad Hall und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Bei Ansfelden präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die Union HAKAKÜCHE Ansfelden auf den zehnten Rang kletterte. Die Union Ansfelden bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Der Patzer der Union Bad Hall zog im Klassement keine Folgen nach sich. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Bad Hall auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am nächsten Samstag reist Ansfelden zur Union Carlovers Leonding, zeitgleich empfängt die Union Zorn Gestra Bad Hall die Union Mitterkirchen.

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – Union Zorn Gestra Bad Hall, 2:0 (0:0)

56 Raphael Kapsamer 2:0

54 Ivan Jurkic 1:0

