Märzinger in Minute 97: SPV Kematen-Piberbach/Rohr dank Last-Minute-Treffer voll im Geschäft

Details Montag, 10. April 2023 11:45

Im Duell der Aufsteiger empfing am Karsamstag die SPV Kematen-Piberbach/Rohr die ASKÖ Doppl-Hart. Beide Teams waren nach einer zweiwöchigen Pause heiß, was sich sowohl im Spielverlauf, als auch im Endergebnis wiederspiegelte. In einer packenden Partie gelang es dem eingewechselten Julian Märzinger in Minute 97 noch den Siegtreffer zu erzielen. Die Hintersteiner-Truppe ist somit nicht nur auch im dritten Spiel der Rückrunde ungeschlagen, sondern feiert bereits den zweiten Dreier.

Hörtenhuber-Doppelpack nach frühem Rückschlag

Der Start verlief für die Hausherren so garnicht nach Plan: Bereits in der zwölften Spielminute köpfte Milos Crnomarkovic nach einer Hereingabe völlig freistehend zum 1:0 für die Gäste ein. Dies fungierte aber als Warnzeichen für die Gastgeber, die fortan deutlich mehr Ballbesitz verbuchten und prompt den verdienten Ausgleich parat hatten. Jakob Hörtenhuber war es, der einen Freistoß von der Strafraumgrenze an der Mauer vorbei ins Tormanneck zirkelte (27.). Nach dem Ausgleich war man auch weiterhin am Drücker, mit Erfolg: Kurz vor der Pause tankte sich Erolind Gashi am linken Flügel durch, Flanke zur Mitte, wo erneut Hörtenhuber goldrichtig stand und zum 2:1-Pausenstand vollstreckte.

Ausgleich, verschossener Elfmeter und Goldjoker

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie erst ein wenig ab, ehe mit der Zeit auf Seiten der Heimischen die Kräfte schwanden und die Gäste zunehmend das Zepter in die Hand nahmen. Gleich zwei Mal schnupperte Doppl in dieser Phase an dem Ausgleich, einmal scheiterte man an SPV-Keeper Lorenz Stadler, einmal wurde ein Treffer aufgrund eines Fouls aberkannt. In der 73. Spielminute geschah dann das scheinbar Unvermeidbare doch: Andreas Zürnsack verwertete eine Hereingabe von der rechten Seite und stellte auf 2:2. Knapp sieben Minuten später hatten die Kematner schon die Chance auf die erneute Führung, Rene Gumplmayr scheiterte aber nach Foul an Julian Märzinger im Strafraum vom Elfmeterpunkt an Doppl-Schlussmann Matthias Sallinger (80.). Postwendend hatte die Hintersteiner-Elf dann Glück, dass ein Handspiel von Marc Angerer im eigenen Strafraum nicht geahndet wurde. Nachdem vehement diskutiert wurde zeigte Schiedsrichter Kurt Habichler acht Minuten Nachspielzeit an, in der der SPV dann der Lucky-Punch gelang: Sebastian Hinterleitner bediente nach einem Lederhilger-Freistoß per Kopf Julian Märzinger, der das Spielgerät zum vielumjubelten 3:2 über die Linie drückte (97.).

Während Kematen/Rohr am kommenden Samstag den SC Kronstorf empfängt, bekommt es Doppl-Hart am selben Tag mit der Union Ried in der Riedmark zu tun.

Stimme zum Spiel

Andreas Hintersteiner (Trainer SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Es war das erwartete-schwere Spiel. Gegen einen direkten Konkurrenten zu punkten ist immer schwierig, es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Am Ende waren diesmal aber wir der glückliche Sieger."

Die Besten: Erolind Gashi (LF), Jakob Hörtenhuber (RF)

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – ASKÖ Doppl-Hart 74, 3:2 (2:1)

97 Julian Märzinger 3:2

73 Andreas Zürnsack 2:2

42 Jakob Hörtenhuber 2:1

27 Jakob Hörtenhuber 1:1

12 Milos Crnomarkovic 0:1

