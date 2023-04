Doppl-Hart ärgert Tabellenführer: DSG Union Naarn verliert die Tabellenführung

Details Sonntag, 23. April 2023 10:57

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga Ost hat soeben eine überraschende Wende genommen! Während der SV Garsten seine Hausaufgaben gegen die Union Bad Hall erledigte, stolperte der bisherige Tabellenführer DSG Union Naarn über die Hürde ASKÖ Doppl-Hart. Dabei waren die Schützlinge von Neo-Coach Michael Windischhofer nach einer guten ersten Hälfte auf einem guten Weg, den nächsten Dreier einzufahren, gingen am Ende aber wegen einem Eigentor in Minute 93 völlig leer aus.

Einbahnstraßen-Fußball in Durchgang eins

Erwartungsgerecht riss der Tabellenführer von Beginn an das Kommando unter seinen Nagel, war die deutliche aktivere Mannschaft und schnürte die Gäste tief in ihrer eigenen Hälfte ein. Einziger Kritikpunkt war, dass man aus jener deutlichen Überlegenheit nicht sonderlich viel machte. Man fand dadurch zwar gute Chancen vor, agierte aber zu unsauber beim Abschluss oder misste die nötige Genauigkeit beim letzten Pass. Dennoch ging man aber mit einer knappen Führung in die Pause: Nach einem gefühlvollen Schuss von der linken Seite sprang die Kugel zurück ins Feld, wo Michael Höbarth am schnellsten schaltete und das Spielgerät über die Linie drückte (42.). Die Ausbeute war somit zwar nicht gleich Null, zufrieden konnte der Tabellenführer jedoch nicht sein.

Eigentor entscheidet Spiel

Mit dem Seitenwechsel änderten sich vorerst jene Charakteristiken der ersten Hälfte, nun war wundersamerweise die Gastmannschaft am Drücker und brauchte nicht ganz so lange wie ihr Kontrahent, um Engagement in Zählbares umzumünzen. Zwei Minuten gespielt, erlaubte sich die Naarner Hintermannschaft einen fatalen Patzer, gelangte nach einem eigentlich harmlosen Stanglpass und folgendem das Leder zu Andreas Zürnsack, der die Kugel eiskalt in die Maschen bugsierte. Die Folgeminuten gestalteten sich noch recht ausgeglichen, ehe zum Anbruch der Schlussphase die Machländer wieder mehr vom Spiel hatten, wieder aber aus etlichen guten Vorstößen nichts machten. So kam es, wie es kommen musste: Minute 93, wieder ein Nadelstich der Gäste, wieder ein eigentlich unadressierter Stanglpass in Richtung Mitte, wo diesmal Naarns Amer Secibovic stand und den Ball ins eigene Tor lenkte.

Samstag, den 29.04.2023 tritt die DSG Union Naarn bei der SPV Kematen-Piberbach/Rohr an (16:30 Uhr), einen Tag später (16:30 Uhr) muss die ASKÖ Doppl-Hart 74 ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den Ennser Sportklub erledigen.

Stimme zum Spiel

Karl Locsi (Sektionsleiter Stv. ASKÖ Doppl-Hart):

„Das war ein Kampfsieg, eine sehr schwere Partie für unsere Mannschaft. Fast über 90 Minuten immer Zweiter zu sein und dem Ball nachzulaufen, war sichtlich ermüdend. Sie haben aber nie aufgegeben, waren hartnäckig und das hat sich am Ende auch belohnt. Der Sieg war zwar etwas dreckig, aufgrund der kämpferischen Leistung war er aber verdient."

Die Besten: Matthias Sallinger (TW), Milos Crnomarkovic (IV)

Bezirksliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – ASKÖ Doppl-Hart 74, 1:2 (1:0)

93 Eigentor durch Amer Secibovic 1:2

47 Andreas Zürnsack 1:1

42 Michael Höbarth 1:0

