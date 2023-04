SC St. Valentin wird durchgereicht: Ennser Sportklub fährt trotz bescheidener Leistung drei Punkte ein

Details Sonntag, 23. April 2023 11:39

Abstiegskampf & Derby – das lässt das Fußballherz höher schlagen! Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte der SC St. Valentin beim Ennser Sportklub. Die Truppe von Gästecoach Sebastian Gschnaidtner hatte sich einiges vorgenommen für das Gastspiel in Enns, ging mit einer enormen Motivation in die Partie und wurde einmal mehr enttäuscht. Trotz starker, beherzter Leistung ging man völlig leer aus.

Gäste hadern mit Chancenverwertung

Bereits in den ersten Minuten der Partie stellten die Gäste ihre Stärken eindrucksvoll zur Schau, überzeugten mit einem enorm engagierten Auftritt und waren die deutlich bessere Mannschaft. Dies spiegelte sich auch in der Chancenkreierung wider, die Verwertung ließ jedoch zu wünschen übrig. Unter anderem Can Öncel und Raphael Fischelmayr konnten ihre Sitzer nicht verwerten, bissen sich die Niederösterreicher in Durchgang eins immer wieder die Zähne an einem überragenden Marco Heller im Tor der Hausherren aus. Gegen Ende der ersten Hälfte rappelte sich eine müde-wirkende Ennser Mannschaft auch ein wenig auf, scheiterte etwa Daniel Schützenberger aus aussichtsreicher Position (36.).

Kevin Fabian wird zum Matchwinner

In der zweiten Hälfte flachte die Partie etwas ab, was allem voran daran lag, dass eine bisher immer wieder schwimmende Ennser Hintermannschaft ihre Aufgaben besser erledigen konnte und im Gegensatz zu Durchgang eins wenig zuließ. Was am Ende den Unterschied machte, war die Chancenverwertung. Die Saric-Truppe fand vereinzelt gute Vorstöße vor und konnte einen dieser Angriffe auch in Zählbares ummünzen. Kevin Fabian, in der Vorwoche bereits dreifach gegen die Amateure Steyr erfolgreich, zeichnete auch diesmal verantwortlich und beförderte nach einem dieser genialen Spielzüge die Kugel ins Tor (74.). In den Schlussminuten hatten die Gäste sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, es sollte aber an diesem Tag einfach nicht sein.

Der Ennser Sportklub gastiert kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bei der ASKÖ Doppl-Hart 74. Auf heimischem Terrain empfängt St. Valentin im nächsten Match die SPV Kematen-Piberbach/Rohr.

Stimme zum Spiel

Niko Saric (Trainer Ennser Sportklub):

„Der Zug fährt weiter für Enns in eine positive Richtung. Die Burschen wissen ganz genau, dass das heute nichts war und wir am Sonntag gegen Doppl-Hart ein anderes Gesicht zeigen müssen. Ich bin mir sicher, dass sie das machen werden. Wir müssen seit fünf Wochen unglaublich liefern und das tun wir auch. Ich gratuliere St. Valentin für den unglaublichen Fight – ich hätte ihnen einen Punkt gegönnt, wenn wir dreißig Punkte hätten. Da war heute ein Gegner auf dem Platz, der richtig gut war, großes Kompliment dafür."

Die Besten: Marco Heller (TW), Kevin Fabian (ST), Valdrin Fejzaj (IV)

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – SC St. Valentin, 1:0 (0:0)

74 Kevin Fabian 1:0

