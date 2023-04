Last-Minute-Tor von Qurbani rettet Amateure Steyr vor nächster Niederlage

Details Sonntag, 23. April 2023 21:45

Die Union Carlovers Leonding ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die SK Amateure Steyr hinausgekommen. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten der Union Leonding gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die U. Leonding der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte das Heimteam knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Öllinger trifft doppelt – Leonding verspielt Führung

Das 1:0 in der 18. Minute durch Julian Öllinger brachte die Union Carlovers Leonding vermeintlich auf die Siegerstraße. Kurz darauf eine Hiobsbotschaft für die Hausherren: Edis Salkic, essenzielle Säule im Offensivspiel der Leondinger, verletzte sich wohl ohne Fremdeinwirkung schwer (Ligaportal wünscht auf diesem Weg gute Besserung!). Die Am. Steyr brauchten den Ausgleich, aber die Führung der Union Leonding hatte bis zur Pause Bestand. Die U. Leonding schoss in der 60. Minute das Tor zum 2:0 – wieder war es Öllinger, der per Kopf einnickte und die Gastgeber in vermeintlich sicheres Fahrwasser brachte. Die SK Amateure Steyr trafen jedoch etwas später in Person von Mehmetemin Güngör zum 1:2 (69.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Jawad Qurbani mit seinem Treffer aus der 88. Minute verantwortlich. Alles sprach für einen Sieg der Union Carlovers Leonding, doch am Ende wurde das Aufbäumen der Am. Steyr noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Zahlen und Fakten

Bei der Union Leonding präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Die U. Leonding machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Die Union Carlovers Leonding verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte die Union Leonding zuletzt einen Sieg.

Die SK Amateure Steyr holten auswärts bisher nur sechs Zähler. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Fünf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen haben die Am. Steyr momentan auf dem Konto. Die SK Amateure Steyr warten schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Während die U. Leonding am nächsten Sonntag, um 16:30 Uhr, beim SV Garsten gastiert, steht für die Am. Steyr einen Tag vorher der Schlagabtausch bei der Union Freller Dach Schiedlberg auf der Agenda. Los geht es ebenfalls um 16:30 Uhr.

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – SK Amateure Steyr, 2:2 (1:0)

88 Jawad Qurbani 2:2

69 Mehmetemin Guengoer 2:1

60 Julian Oellinger 2:0

18 Julian Oellinger 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei