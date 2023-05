Erster voller Erfolg im Frühjahr: Union Mitterkirchen gelingt Befreiungsschlag

Details Samstag, 29. April 2023 15:04

Die Union Mitterkirchen errang am Freitag einen 3:1-Sieg über die Union HAKAKÜCHE Ansfelden. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Mitterkirchen die Nase vorn. Das Hinspiel war noch mit einem 3:1-Erfolg für die Union Ansfelden geendet.

Hausherren lassen keine Zweifel aufkommen

Paul Haslinger brachte den Gast in der 25. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause hatte die Union Mitterkirchen eine hauchdünne Führung inne, bis auf den Treffer tat sich nicht sonderlich viel. Dejan Javorovic versenkte die Kugel nur wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel vom Elfmeterpunkt zum 2:0 für die Heimmannschaft (47.). Man war nun in sicherem Fahrwasser und machte in der Schlussphase auch den Deckel drauf. Stefan Graf überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Mitterkirchen (75.). Für das 1:3 von Ansfelden zeichnete Ivan Jurkic verantwortlich (80.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Union Mitterkirchen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden 3:1.

Zahlen und Fakten

Die drei Punkte brachten für Mitterkirchen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Mitterkirchen ist die funktionierende Defensive, die erst 18 Gegentreffer hinnehmen musste. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Mitterkirchen endlich wieder einmal drei Punkte.

Bei der Union Ansfelden präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Nachdem Ansfelden die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die Union HAKAKÜCHE Ansfelden aktuell den vierten Rang. Trotz der Schlappe behält die Union Ansfelden den siebten Tabellenplatz bei. Ansfelden baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Die Union Mitterkirchen stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SC Kronstorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die Union HAKAKÜCHE Ansfelden die SK Amateure Steyr.

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 3:1 (1:0)

80 Ivan Jurkic 3:1

75 Stefan Graf 3:0

47 Dejan Javorovic 2:0

25 Paul Haslinger 1:0

