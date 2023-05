Auf Meisterkurs: SV Garsten seit elf Spielen ohne Pleite

Details Montag, 01. Mai 2023 19:22

Die Verwunderung in der letzten Woche war groß, als die der mittlerweile ehemalige Tabellenführer der Bezirksliga Ost die Pole-Position nach einer Pleite gegen Doppl-Hart abgab. Nun hat der SV Garsten alles in der eigenen Hand, man ist zwar punktegleich, dank des direkten Duells (1:0 für Garsten und 2:2) aber über den Machländern. Auch am gestrigen Tag war die Truppe von Erfolgscoach Reinhard Mayr nicht zu biegen, siegte man mit 2:1 gegen eine starke Union Leonding.

Temporeiche erste Hälfte

Auch die Union Leonding präsentiert sich im Frühjahr bislang sehr spielstark, was auch der Tabellenführer auf seiner neuen Sportanlage zu spüren bekam. Dennoch starteten die Garstner mit enormen Selbstbewusstsein und hatten auch die Führung vor Augen, bei einem Kopfball von Paul Weber fehlten aber einige wenige Zentimeter, sodass die Kugel vom Querbalken zurück ins Feld prallte. Indes strahlte die Leondinger Truppe trotz sichtlich bemühtem Auftreten keine wirkliche Torgefahr aus, sodass es zur Pause ohne Tore in die Kabinen ging.

Joker Brunner sticht und bringt Garsten in ruhiges Fahrwasser

Auch nach dem Seitenwechsel machten es die Mannen von Miklos Fejes sehr gut, verteidigten kompakt und setzten immer wieder Nadelstiche über die Flügel. In der 68. Spielminute kam dann das für die Hausherren erlösende 1:0, Kapitän Thomas Bibermair war nach einem Handelfmeter vom Punkt zur Stelle. Knapp sieben Minuten später folgte der nächste Aluminium-Treffer, auch diesmal stand Bibermair im Mittelpunkt des Geschehens, ehe den Garstnern 120 Sekunden später die vermeintliche Vorentscheidung gelang. Der eingewechselte Lukas Brunner wurde von Patrick Aselwimmer in Szene gesetzt und verwandelte gegen die Laufrichtung von Leonding-Keeper Alex Gudea - 2:0. Die Gäste bündelten in der Schlussphase nochmal die Kräfte und schossen auch den Anschlusstreffer. Aus abseitsverdächtiger Position markierte Julian Öllinger das 1:2, bei dem es am Ende zum Leidwesen der Union auch blieb.

Am kommenden Samstag trifft der SV Garsten auf die Union Freller Dach Schiedlberg, die U. Leonding spielt tags darauf gegen den SC St. Valentin.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Leonding war sicher gestern eine der stärksten Mannschaften die wir im Frühjahr gehabt haben, sie waren wirklich spielstark und hatten ein gutes Tempo. Wir haben aber richtig gekämpft, hatten zwar nicht viele zwingende Torchancen, momentan haben wir aber einfach einen Lauf und erarbeiten uns die Punkte auch. Unterm Strich haben wir einen wichtigen und auch verdienten Dreier geholt."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SV Garsten – Union Carlovers Leonding, 2:1 (0:0)

89 Julian Öllinger 2:1

78 Lukas Brunner 2:0

68 Thomas Bibermair 1:0

