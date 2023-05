SC Kronstorf gelingt glanzloser Last-Minute-Sieg gegen Union Mitterkirchen

Details Sonntag, 07. Mai 2023 15:34

Im Hinspiel war es noch eine glasklare Angelegenheit, nun hat sich das Blatt gewendet: Nach einer 0:4-Niederlage im Herbst konnte der SC Kronstorf das gestrige Heimspiel gegen die Union Mitterkirchen deutlich erfolgreicher gestalten, siegte die Truppe von Udo Maurer trotz bescheidener Leistung mit 2:1 gegen den Tabellenvierten der Bezirksliga Ost. Alen Zuban wurde dabei zum Matchwinner, schoss der Angreifer der Kronstorfer den SC mit zwei Weitschüssen zum Sieg.

Eigentor bringt Gästen verdiente Führung

Die Union Mitterkirchen setzte von Beginn an der Partie ihren Stempel auf, übernahm die Truppe von Jörg Renner gleich von der ersten Minute an das Kommando. Relativ prompt wusste man diese teils drückende Überlegenheit auch in Zählbares umzumünzen: Nach einem starken Angriff lenkte Kronstorfs Innenverteidiger Philipp Strasser die Kugel ins eigene Tor (9.). Eine beherzte, kämpferische Leistung seitens der Kronstorfer verhinderte vorerst Schlimmeres, obwohl die favorisierten Mitterkirchner die ein oder andere gute Chance auf das 2:0 vorfanden. Gegen Ende der ersten Hälfte plänkelte die Partie dann etwas vor sich hin, einmal hatten auch die Hausherren den Ausgleich auf dem Fuß, Mitterkirchen-Keeper Alexander Bartak konnte aber auf der Linie gerade noch klären.

Last-Minute-Traumtor beschert Kronstorf drei Punkte

Die Charakteristik der Partie veränderte sich nicht wirklich maßgebend nach dem Seitenwechsel, es war weiterhin ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste auf spielerischer Ebene deutlich besser auftraten, im vorderen Drittel aber nicht ganz stattfanden. In der 67. Spielminute dann der erste Schock: Ein Weitschuss von Alen Zuban schlug in den Maschen ein – Ausgleich, 1:1. In der folgenden Schlussphase drückte die Renner-Elf dann nochmal auf den Siegtreffer, musste aber auf bittere Art und Weise am Ende sogar noch einen weiteren Gegentreffer einstecken. Einmal mehr war es ein ansatzloser Weitschuss von Zuban, der unhaltbar an Bartak vorbei ins Tor flog und dem SC einen glücklichen Arbeitssieg bescherte.

Am Samstag muss Kronstorf bei der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn ran, zeitgleich wird Mitterkirchen von den SK Amateure Steyr in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Jürgen Guttenbrunner (Co-Trainer SC Kronstorf):

„Wir waren gestern eine Mannschaft, die stark füreinander und miteinander gekämpft hat. Wir wollten den Sieg unbedingt, das hat man auch gemerkt."

Die Besten: Alen Zuban (ST), Patrick Mittermayr (TW)

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – Union Mitterkirchen, 2:1 (0:1)

92 Alen Zuban 2:1

67 Alen Zuban 1:1

9 Eigentor durch Philipp Strasser 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei