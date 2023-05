Sieben zu Null! DSG Union Naarn liest Union Ried/Rmk. die Leviten

Details Sonntag, 07. Mai 2023 16:12

Die Union Ried/Rmk. kam gegen die DSG Union Naarn mit 0:7 unter die Räder. Damit wurde die Union Naarn der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet. Damit schoss sich der nunmehrige Tabellenzweite den Frust der letzten Wochen von der Seele, man konnte zwar in der Vorwoche gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr voll punkten, gab in den zwei Wochen zuvor aber die Tabellenführung aus der Hand.

Vier Tore binnen zehn Minuten

Ried/Rdmk. geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Matthias Lehbrunner das schnelle 1:0 für die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Andrei-Catalin Lucan den Vorsprung der DSG Union Naarn. Mit dem 3:0 schien die Partie in der 18. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment der Union Naarn sorgte David Klem (21.), ehe Julian Kollingbaum das 5:0 markierte (40.). Angesichts der desolaten Vorstellung der Union Ried in der Riedmark in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn in die Pause. Rajko Vujanovic schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 6:0 für die DSG Union Naarn in die Höhe. Der Treffer von Alexander Grinninger in der 84. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Schlussendlich setzte sich die Union Naarn mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Zahlen und Fakten

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die Union Ried/Rmk. festigte die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 13 Gegentoren hat die DSG Union Naarn die beste Defensive der Bezirksliga Ost. Mit dem Sieg baute die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Union Naarn elf Siege, sieben Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die DSG Union Naarn, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ried/Rdmk. hat 23 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang elf. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, acht Remis und sieben Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die Union Ried in der Riedmark in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag trifft die Union Naarn auf den SC Kronstorf, die Union Ried/Rmk. spielt tags zuvor gegen den Ennser Sportklub.

Bezirksliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – Union Ried in der Riedmark, 7:0 (5:0)

84 Alexander Grinninger 7:0

65 Rajko Vujanovic 6:0

40 Julian Kollingbaum 5:0

21 David Klem 4:0

18 Florian Mairboeck 3:0

12 Andrei-Catalin Lucan 2:0

10 Matthias Lehbrunner 1:0

