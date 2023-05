Packendes Derby: SPV Kematen-Piberbach/Rohr und Union Bad Hall teilen die Punkte

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:52

Bei exzellenten Rahmenbedinungen ging am gestrigen Samstag das Derby zwischen der SPV Kematen-Piberbach/Rohr und der Union Bad Hall von der Bühne. Neben Einlaufkindern, Nachwuchsspielern die zur Begrüßung der Akteure die Fahnen schwenkten und zwei motivierten Fanclubs, dem Bad Haller "Sulzbachkommando" und den "Unbeugsamen Kematnern", ließ sich auch Groundhopper-Legende Alexander Matzka diese Partie nicht entgehen – eine mehr als würdige Kulisse und Atmosphäre für ein ebenso vielversprechendes Duell zweier Nachbarsgemeinden.

Karan trifft zur frühen Führung

Nach einer spektakulären Show beider Fanlager sahen knapp 350 Zuschauer einen flotten Start. Erst musste sich gleich zu Beginn Bad Hall-Keeper Florian Kastler bei einem Distanzschuss von Patrick Gruber auszeichnen, ehe Ivan Dramac auf der Gegenseite die Führung auf dem Fuß hatte, das Visier aber nicht perfekt eingestellt hatte. In Minute sieben fiel dann auch der erste Treffer. Nach einer Freistoßflanke von Jakob Hörtenhuber nickte Jakob Karan die Kugel in die Maschen – 1:0 für die Hausherren. Folglich flachte die Partie wieder etwas ab, bis in Minute 28 die Kurstädter zurückschlugen. Nach einem Eckstoß kam die Kugel zu Miklos Micsinai, der fasste sich ein Herz und hatte Glück, dass Kematens Sebastian Hinterleitner das Spielgerät unglücklich gegen die Laufrichtung von Torwart Lorenz Stadler abfälschte. Wenige Minuten nach dem Ausgleich dann der erste Aufreger: Im Laufduell mit einem Bad Haller Verteidiger wird Leon Covic im Strafraum augenscheinlich gefoult, Schiedsrichter Herbert Viertlmayr ließ jedoch weiterlaufen.Die restliche erste Halbzeit gestaltete sich etwas ernüchternd für beide Teams: Sowohl Bad Halls Dominik Kornhuber, als auch Hinterleitner mussten verletzt vom Feld und stehen womöglich für die restliche Saison nicht mehr zur Verfügung.

Chancen auf beiden Seiten

Die erste gute Einschussmöglichkeit in Durchgang zwei fanden die Hausherren vor. Nach einem Querpass hatten die heimischen Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen, Hörtenhuber setzte seinen Abschluss jedoch über den Querbalken. Ab der 60. Minute waren die Kurstädter dann spielerisch überlegen und erspielten sich auch etliche gute Gelegenheiten, vergaben diese aber allesamt kläglich. Gegen Ende konnte sich die SPV wieder stabilisieren und fand auch den glücklichen Lucky-Punch vor, abermals konnte Kastler im Duell gegen Covic als Sieger hervortreten und lenkte den Kopfball vom Kematner Offensivmann über den Querbalken. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden.

Kematen-Pib./Rohr stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Union Carlovers Leonding vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Zorn Gestra Bad Hall die SK Amateure Steyr.

Stimme zum Spiel

Andreas Hintersteiner (Trainer SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Nachdem bei uns Rene Gumplmayr verletzungsbedingt ausgefallen ist, war es schwer so einen zentralen Stürmer zu ersetzen. Ich glaube aber, dass die Mannschaft das als Kollektiv sehr gut weggesteckt hat und die Vorgaben super umsetzen konnte. Wir haben momentan neun Unentschieden in dieser Saison, für Siege sind wir vielleicht nicht kaltschnäutzig genug, haben aber nach Naarn und Garsten die wenigsten Niederlagen in der Liga. Uns zu schlagen ist richtig schwierig, weil wir uns bis zum Schluss wehren, um eine Pleite möglichst zu verhindern."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – Union Zorn Gestra Bad Hall, 1:1 (1:1)

28 Miklos Micsinai 1:1

7 Jakob Konstantin Karan 1:0

