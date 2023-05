Tore am laufenden Band für ASKÖ Doppl-Hart: Leonding weiterhin im freien Fall

Details Sonntag, 14. Mai 2023 22:58

Die Union Carlovers Leonding blieb gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74 chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die ASKÖ Doppl-Hart wusste zu überraschen. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit der Union Leonding beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Torreigen im Derby

Gleich zu Spielbeginn traf Doppl-Hart in Person von Andreas Zürnsack zur frühen Führung (2.). Emin Gazibara schockte das Heimteam trotz starkem Start der Doppler und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die U. Leonding (10./29.). Aus der Ruhe ließ sich die ASKÖ Doppl-Hart 74 nicht bringen. Sie erzielte wenig später den Ausgleich – Akin Erol war vom Elfmeterpunkt zur Stelle (34.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Alexander Sixl das 3:2 nach (41.). Die Pausenführung der ASKÖ Doppl-Hart fiel knapp aus. Nach der Pause folgte direkt die erste möglicherweise spielentscheidende Szene: Diesmal Elfmeter für die Gäste, Doppl-Keeper Matthias Sallinger wuchs hierbei jedoch über sich hinaus und parierte den Strafstoß. Khamzat Chakayev beseitigte dann mit seinen Toren (76./81.) die letzten Zweifel am Sieg von Doppl-Hart. Milos Jotanovic stellte schließlich in der 90. Minute den 6:2-Sieg für die ASKÖ Doppl-Hart 74 sicher. Am Ende kam die ASKÖ Doppl-Hart gegen die Union Carlovers Leonding zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Bei Doppl-Hart präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Im Klassement machte die ASKÖ Doppl-Hart 74 einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz.

Trotz der Niederlage belegt die Union Leonding weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Die Stärke des Gasts liegt in der Offensive – mit insgesamt 39 erzielten Treffern. Die Leistungskurve der U. Leonding ist tief im Keller, sodass man nun schon seit sieben Spielen auf den nächsten Sieg wartet.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am 18.05.2023 empfängt die ASKÖ Doppl-Hart in der nächsten Partie den SC Kronstorf. Die Union Carlovers Leonding ist am kommenden Mittwoch zu Gast bei der Union Mitterkirchen.

Bezirksliga Ost: ASKÖ Doppl-Hart 74 – Union Carlovers Leonding, 6:2 (3:2)

90 Milos Jotanovic 6:2

81 Khamzat Chakayev 5:2

76 Khamzat Chakayev 4:2

41 Alexander Sixl 3:2

34 Akin Erol 2:2

29 Emin Gazibara 1:2

10 Emin Gazibara 1:1

2 Andreas Zuernsack 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei