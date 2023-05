SV Garsten fügt Ennser Sportklub erste Rückrunden-Niederlage hinzu

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 22:04

Ein Blick auf die Formtabelle hat die gestrige Begegnung zwischen dem SV Garsten und dem Ennser Sportklub kurzerhand zu einem Topspiel gemacht. Während die Garstner bereits über die volle Saison konstant gute Leistungen abliefern können, blüht die Truppe von Niko Saric seit seiner Übernahme als Chefcoach erst so richtig auf und entfaltet – auch wegen punktueller, guter Wintertransfers – ihr volles Potenzial. Der Tabellenführer war dann aber doch eine Nummer zu groß, war man bereits nach einer knappen Viertelstunde geschlagen.

Garsten glänzt mit brutaler Frühoffensive

Es waren muntere, ausgeglichene erste Minuten, die knapp 100 Zuschauer zu sehen bekamen und Lust auf mehr machten. Ganz so uneindeutig waren die Kräfteverhältnisse aber letztlich doch nicht, weil der Tabellenführer aus Garsten binnen fünf Minuten, in jener fragilen Anfangsphase der Partie, das Spiel für sich entscheiden konnte. Den Start machte Marco Krönigsberger mit einem Volleytreffer aus knapp 20 Metern (12.), ehe Alexander Strasser nach Vorarbeit von Felix Bogner auf 2:0 erhöhte (15.). Wiederum zwei Minuten später zappelte die Kugel ein weiteres Mal im Ennser Netz, diesmal schlüpfte Bogner in die Torschützenrolle und verwertete nach einer Ecke samt Kopfballvorlage von Hannes Greinöcker zum 3:0. Die Gäste wurden so trotz beherztem Start überrumpelt und überrascht, spielten aber trotz des dreifach-tiefsitzenden Schocks gefällig nach vorne und gaben sich nicht auf, der Anschlusstreffer blieb der Saric-Truppe aber vorerst verwehrt.

Nichts zu holen für Enns

Bereits vor der Pause hatten die Gäste versucht, das Ruder herumzureissen – auch nach dem Seitenwechsel war den Ennsern Bemühung und Fleiß anzumerken, relativ prompt bekam man aber den nächsten Rückschlag beigebracht. In der 56. Spielminute überlupfte Patrick Aselwimmer Marco Heller und stellte auf 4:0. Der Anschlusstreffer folgte dann kurze Zeit später doch: Nach einer flach-ausgeführten Ecke lenkte Emrah Yaman das Spielgerät per Ferse in die Maschen und sorgte nochmal für einen Funken Hoffnung (68.). Letztlich blieb es aber beim 4:1, eine tapfer-kämpfende Ennser Truppe musste die Heimfahrt ohne Punkte im Gepäck antreten.

Schon am Sonntag ist der SV Garsten wieder gefordert, wenn die Union Mitterkirchen zu Gast ist. Für Enns geht es schon am Samstag weiter, wenn man die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn empfängt.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Das war für uns eine sehr wichtige Partie gegen einen Gegner, der im Frühjahr auch noch ungeschlagen war. Wir sind aber von Beginn an sehr dominant aufgetreten und sind auch sehr froh über die Art und Weise, mit der wir uns den Sieg geholt haben. Wir haben sehr viel investiert und sind auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Marco Krönigsberger & Hussein Susic (beide ZM), Patrick Aselwimmer (ST)

Bezirksliga Ost: SV Garsten – Ennser Sportklub, 4:1 (3:0)

68 Emrah Yaman 4:1

56 Patrick Aselwimmer 4:0

17 Felix Bogner 3:0

15 Alexander Alfred Strasser 2:0

12 Marco Kroenigsberger 1:0

