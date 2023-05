ASKÖ Doppl-Hart siegt mühelos gegen Union Schiedlberg

Details Montag, 22. Mai 2023 19:11

Die ASKÖ Doppl-Hart erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Schiedlberg. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel hatte Doppl-Hart für sich entschieden und ebenso einen 3:1-Sieg verbucht.

Sixl bringt Gäste mit Treffer und Assist auf Siegerstraße

Alexander Sixl brachte den Gast in der 39. Minute in Front. Die ASKÖ Doppl-Hart 74 nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Khamzat Chakayev erhöhte nach Vorarbeit von Sixl den Vorsprung der ASKÖ Doppl-Hart nach 53 Minuten auf 2:0. Milos Jotanovic stellte schließlich in der 85. Minute den 3:0-Sieg für Doppl-Hart sicher. Zum Schluss feierte die ASKÖ Doppl-Hart 74 einen dreifachen Punktgewinn gegen die Union Freller Dach Schiedlberg.

Zahlen und Fakten

Die Union Schiedlberg rangiert mit 20 Zählern auf dem 14. Platz des Tableaus. Mit 47 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der Bezirksliga Ost ein. Schiedlberg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Zuletzt war bei der Union Freller Dach Schiedlberg der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Trotz des Sieges fiel die ASKÖ Doppl-Hart in der Tabelle auf Platz sechs. Erfolgsgarant von Doppl-Hart ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 51 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat die ASKÖ Doppl-Hart 74 momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über die Union Schiedlberg ist die ASKÖ Doppl-Hart weiter im Aufwind.

Die Defensivleistung von Schiedlberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Doppl-Hart offenbarte die Union Freller Dach Schiedlberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft die Union Schiedlberg auf die SPV Kematen-Piberbach/Rohr, die ASKÖ Doppl-Hart 74 spielt am selben Tag gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden.

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – ASKÖ Doppl-Hart 74, 0:3 (0:1)

85 Milos Jotanovic 0:3

53 Khamzat Chakayev 0:2

39 Alexander Sixl 0:1

