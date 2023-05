Hoffnung im Abstiegskampf: SC St. Valentin beendet Sieglos-Serie

Details Montag, 22. Mai 2023 19:15

Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC St. Valentin gegen die Union Ansfelden den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: St. Valentin hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Ullmann zeichnet für Lucky-Punch verantwortlich

Ansfelden geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Spielertrainer Sebastian Gschnaidtner das schnelle 1:0 für den SC St. Valentin erzielte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Julian Gschnaidtner lenkte den Ball nach Wiederbeginn ins eigene Tor und bescherte der Union HAKAKÜCHE Ansfelden den 1:1-Ausgleich (54.). Dass St. Valentin in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Ullmann, der in der 78. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte der SC St. Valentin gegen die Union Ansfelden die maximale Punkteausbeute.

Zahlen und Fakten

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Ansfelden im unteren Mittelfeld. Das Heimteam wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet St. Valentin den 13. Rang des Klassements. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelten die Gäste endlich wieder einmal drei Punkte.

Der SC St. Valentin bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Die Union HAKAKÜCHE Ansfelden musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Ansfelden insgesamt auch nur acht Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Ansfelden stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Valentin die Union Mitterkirchen.

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – SC St. Valentin, 1:2 (0:1)

78 Lukas Ullmann 1:2

54 Eigentor durch Julian Gschnaidtner 1:1

7 Sebastian Gschnaidtner 0:1

