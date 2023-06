Offener Schlagabtausch: Union Bad Hall gewinnt Torfestival gegen Ennser SK

Details Sonntag, 04. Juni 2023 08:53

Die Union Bad Hall und der Ennser Sportklub lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Bad Hall wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Gastgeber hatten im Hinspiel alle Register gezogen und einen 3:0-Sieg verbucht. Damit sind die Kurstädter auf dem besten Weg, Platz drei zeitnah zu fixieren.

Bobar sieht Ampelkarte – Grillitsch und Fellinger treffen doppelt

Vor einer Kulisse von etwa 200 Zuschauern war es Manuel Fellinger, der das 1:0 für die Union Zorn Gestra Bad Hall erzielte. Adrian Kadriu traf zum 1:1 zugunsten des Ennser Sportklub (16.). Die Union Bad Hall schwächte sich schon früh, als Aleksandar Bobar wegen wiederholter Kritik mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (35.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Patrick Grillitsch mit dem 2:1 für Bad Hall zur Stelle (44.). Die Pausenführung der Union Zorn Gestra Bad Hall fiel knapp aus. Den Freudenjubel der Union Bad Hall machte Kadriu zunichte, als er kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich besorgte (47.). Der Treffer zum 3:2 sicherte Bad Hall nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Fellinger in diesem Spiel (52.). Enns markierte dann in Minute 67 durch Daniel Schützenberger wieder den Ausgleich. In der 70. Minute brachte Jetmir Rama den Ball im Netz der Gäste unter. Das 5:3 für die Union Zorn Gestra Bad Hall stellte Grillitsch sicher. In der 89. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Nachspielzeit (94.) gelang Kevin Fabian der Anschlusstreffer für den Ennser Sportklub. Trotz Unterzahl war die Union Bad Hall in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Enns und fuhr somit einen Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Trotz des Sieges bleibt Bad Hall auf Platz drei. Die Offensive der Union Zorn Gestra Bad Hall in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der Ennser Sportklub war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 51-mal schlugen die Angreifer der Union Bad Hall in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Begegnungen holte Bad Hall insgesamt nur sieben Zähler.

Enns befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte.

Während die Union Zorn Gestra Bad Hall am kommenden Samstag den SC Kronstorf empfängt, bekommt es der Ennser Sportklub am selben Tag mit der Union Carlovers Leonding zu tun.

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Ennser Sportklub, 5:4 (2:1)

94 Kevin Fabian 5:4

89 Patrick Grillitsch 5:3

70 Jetmir Rama 4:3

67 Daniel Schuetzenberger 3:3

52 Manuel Fellinger 3:2

47 Adrian Kadriu 2:2

44 Patrick Grillitsch 2:1

16 Adrian Kadriu 1:1

5 Manuel Fellinger 1:0

