Güngör-Doppelpack: SC St. Valentin vor Entscheidungsspielen

Nach der Auswärtspartie gegen die Amateure Steyr stand St. Valentin mit leeren Händen da. Die SK Amateure Steyr siegten mit 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SK Amateure Steyr heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten die Am. Steyr beim SC St. Valentin einen 1:0-Sieg eingefahren.

Steyr-Torjäger in Topform

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machten die SK Amateure Steyr das 1:0 durch Lebensversicherung Mehmetemin Güngör (43.). Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Nach 70 Minuten beförderte Güngör das Leder erneut zum 2:0 ins gegnerische Netz. Am Schluss schlugen die SK Amateure Steyr St. Valentin mit 2:0.

Nach dem errungenen Dreier haben die Am. Steyr Position fünf der Bezirksliga Ost inne. Mit vier Siegen in Folge sind die SK Amateure Steyr so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der SC St. Valentin befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus und müssen weiter zittern, steht man vor entscheidenden letzten Partien.

Als Nächstes steht für die Am. Steyr eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74. St. Valentin tritt bereits drei Tage vorher gegen die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn an.

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – SC St. Valentin, 2:0 (1:0)

70 Mehmetemin Güngör 2:0

43 Mehmetemin Güngör 1:0

