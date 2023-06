Befreiungsschlag! Union Ried/Riedmark springt nach erfolgreichem Nachsitzen ans rettende Ufer

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 10:29

In einem Nachholspiel zur 18. Runde der Bezirksliga Ost kreuzten die ASKÖ Doppl/Hart und die Union Ried/Riedmark die Klingen. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einer 1:4-Heimpleite im Hinspiel sowie nur drei Punkten aus den letzten sieben sieglosen Matches gelang der Union am Mittwochabend mit einem 2:0-Erfolg der Befreiungsschlag, erreichten die Rieder mit dem erst zweiten "Dreier" im Frühjahr vorerst das rettende Ufer. Die ASKÖ hingegen stand fünf Tage nach einer 3:5-Niederlage in Mitterkirchen erneut mit leeren Händen da und zog im vorletzten Heimspiel der Saison auf eigener Anlage zum vierten Mal den Kürzeren.

Yigit bringt kampfstarke Gäste per Elfmeter in Führung

Vor knapp 200 Besuchern war der Gästeelf von Coach Matthias Wahl - der ehemalige Rieder Sektionsleiter und einstige Co-Trainer von OÖ-Ligist Perg trägt seit dem vorzeitigen Ende der Amtszeit von Trainer Thomas Puchinger interimistisch die Verantwortung - war von Beginn an deutlich anzumerken, unbedingt punkten und die Chance auf den Klassenerhalt wahren zu wollen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen und offenen Match kämpften die Mühlviertler beherzt, setzten ab und an Nadelstiche und kamen des Öfteren zielstrebig nach vorne. Kurz vor der Pause setzte sich Daniel Pührerfellner auf der rechten Seite durch und marschierte in den Strafraum, wo das 27-jährige Rieder Eigengewächs nur regelwidrig gestoppt werden konnte - Furkan Yigit, der seit letzten Sommer das Union-Trikot trägt, verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:1-Halbzeitstand.

ASKÖ nur noch zu zehnt - Wahl nimmt Geschenk dankend an

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Puskaric erhöhten die Hausherren die Schlagzahl, machten ordentlich Dampf und versuchten, die abstiegbedrohte Union unter Druck zu setzen. Die Wahl-Elf verteidigte jedoch geschickt, ließ nicht allzu viel zu und behauptete die hauchdünne Führung. Mitte der zweiten Halbzeit waren die Leondinger nur noch zu zehnt. Der bereits verwarnte Milos Jotanovic sah nach einer vermeintlichen "Schwalbe" erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die Mühlviertler hätten den Sack vorzeitig zumachen können, nach Vorarbeit von Pührerfellner knallte Yigit die Kugel aus aussichtsreicher Position jedoch über die Latte. In Minute 85, beinahe der Ausgleich, Gästegoalie Manuel Höller machte aber einen gefährlichen Freistoß der Heimischen unschädlich. 120 Sekunden später nahm die Wahl-Elf ein Geschenk dankend an, als der ASKÖ-Rechtsverteidiger mit einem missglückten Rückpass Torwart Matthias Sallinger in Bedrängnis brachte - der Keeper konnte den Ball nicht kontrollieren, Florian Wahl setzte den Goalie unter Druck, schnappte sich das Leder und besiegelte den 0:2-Endstand.

Michael Stegfellner, Sektionsleiter Union Ried/Riedmark:

"Es war ein ebenso wichtiger wie verdienter Sieg. Unserer Mannschaft war die Bedeutung dieses Spieles bewusst, hat von der ersten bis zur letzten Minute aufopferungsvoll gekämpft und eine lange Durststrecke beendet. Mit diesem Dreier haben wir die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt, wollen die Saison positiv beenden und auch das letzte Match, am Samstag gegen Ansfelden, gewinnen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei