Grillitsch-Masterclass: Union Bad Hall schießt sich an die Spitze

Details Sonntag, 27. August 2023 18:03

Die Union Neuhofen an der Krems hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 2:4 gegen die Union Zorn Gestra Bad Hall.

Kurstädter gehen früh in Führung

Die Union Neuhofen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Dejan Bobar das schnelle 1:0 für die Union Bad Hall erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Bernhard Reichl den Vorsprung von Bad Hall. Kurz vor der Pause traf Fatlum Emruli für Neuhofen, sodass seitens der Gäste nochmal Hoffnung aufkam (41.). Die Pausenführung der Union Zorn Gestra Bad Hall fiel so knapp aus. In der 47. Minute brachte Patrick Grillitsch nach einem starken Spielzug den Ball im Netz der Union Neuhofen an der Krems unter. Für das zweite Tor der Union Neuhofen war Simon Kollnberger verantwortlich, der in der 67. Minute nach einer Hereingabe vor Bad Haller Keeper Florian Kastler auftauchte und das 2:3 besorgte. Mit dem 4:2 sicherte Grillitsch durch eine unwiederstehliche Aktion der Union Bad Hall nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (77.). Am Ende stand der Tabellenführer als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Der dritte Platz, den das Heimteam mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Neuhofen wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht.

Die Union Zorn Gestra Bad Hall ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Am kommenden Sonntag trifft die Union Bad Hall auf die SK Amateure Steyr, die Union Neuhofen an der Krems spielt tags zuvor gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden.

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Union Neuhofen an der Krems, 4:2 (2:1)

77 Patrick Grillitsch 4:2

67 Simon Kollnberger 3:2

47 Patrick Grillitsch 3:1

41 Fatlum Emruli 2:1

13 Bernhard Reichl 2:0

7 Dejan Bobar 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.