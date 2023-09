Knapper Erfolg für Hörsching: Wahlmüller-Treffer beschert Aufsteiger zweiten Saisonsieg

Details Sonntag, 03. September 2023 02:20

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Hörsching und dem SC Kronstorf, die mit 1:0 endete. Es war somit der zweite Saisonsieg für den Aufsteiger, der bislang einen starken Eindruck hinterlassen konnte. Für die Kronstorfer sieht es bislang noch recht düster aus, konnte man in den ersten drei Spielen keinen einzigen Punkt einfahren.

Wahlmüller-Treffer bleibt der einzige

In der 22. Minute ging Hörsching in Führung. Lukas Wahlmüller zeichnete für den ersten Treffer der Partie verantwortlich. Letztendlich gelang es Kronstorf im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der SC Hörsching die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Hörsching sprang mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber.

Neben dem SC Kronstorf gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte Kronstorf hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft der SC Hörsching auf die SPV Kematen-Piberbach/Rohr, der SC Kronstorf spielt tags zuvor gegen den Ennser Sportklub.

Bezirksliga Ost: SC Hörsching – SC Kronstorf, 1:0 (1:0)

22 Lukas Wahlmueller 1:0

