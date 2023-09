Ennser SK gibt in Unterzahl spät Führung aus der Hand – Graf rettet Mitterkirchen

Details Montag, 04. September 2023 20:09

In der dritten Runde der Bezirksliga Ost empfing der Ennser Sportklub die Union Mitterkirchen. An den vorherigen beiden Spieltagen konnte beide Teams je ein Mal gewinnen, musste sich Mitterkirchen nach einem 2:1-Auswärtssieg letzte Woche einem starken Aufsteiger aus Hörsching geschlagen geben. Die Truppe von Niko Saric traf indes auf Bad Hall (0:1) und konnte acht Tage später dank einer bärenstarken Leistung auswärts bei den Amateuren Steyr mit 4:1 gewinnen. So wurde eine relativ ausgeglichene Partie am gestrigen Nachmittag erwartet, die die Zuseher auch zu sehen bekamen – letztlich verließen beide Teams den Platz mit einem Punkt in der Tasche.

Fejzaj-Distanzschuss bricht den Bann

Die Anfangsphase gestaltete sich noch recht verhalten – viel Mittelfeldgeplänkel, viele Zweikämpfe, wenige Torraumszenen. Mit fortschreitender Spieldauer kristallisierten sich aber die Hausherren als tonangebende Mannschaft heraus, fand die Mannschaft von Niko Saric auch die erste gute Gelgenheit vor. Knapp 25 Minuten gespielt, war es Josip Katusic, der einen Abschluss aus kurzer Distanz knapp neben das Tor setzte. Mitterkirchen strahlte vereinzelt auch immer wieder Gefahr aus, misste aber die nötige Präzision im vorderen Drittel, um etwaige Anschlussaktionen in Zählbares umzumünzen. In Minute 31 klingelte es dann zum ersten Mal: Nach einem Freistoß gelangte die Kugel zum aufgerückten Valdrin Fejzaj, der aus etwa 25 Metern abdrückte und das Leder in die Maschen donnerte, sodass die Gastgeber mit einem hauchzarten Vorsprung in die Kabinen gingen.

Enns schaltet einen Gang runter

Nach dem Seitenwechsel hätten die Ennser direkt die Chance gehabt, die Führung auszubauen. Abermals war es Sommer-Neuzugang Katusic, der wohl einen schlechten Tag erwischt hatte und an einem herausragend-parierenden Alexander Bartak scheiterte. Folglich übernahm die Aichinger-Elf immer mehr das Kommando und drückte auf den Ausgleich. In der 73. Spielminute stellten sich die Heimischen dann selber ein Bein: Ivan Grgic versuchte einen schnell abgespielten Freistoß zu blocken und sah seine zweite gelbe Karte wegen Unsportlichkeit – Enns nurnoch zu zehnt. Drei Minuten später folgte auch schon der nächste Nackenschlag. Nach einem Foul im Strafraum trat Mitterkirchens Stefan Graf vom Kreidepunkt an und verwertete staubtrocken. Bei diesem Stand blieb es letztendlich auch.

Kommenden Freitag (20:00 Uhr) tritt Enns beim SC Kronstorf an, einen Tag später muss die Union Mitterkirchen ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen die Union Zorn Gestra Bad Hall erledigen.

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Sportlicher Leiter Ennser SK):

„Es können glaube ich beide Mannschaften gut mit dem Punkt leben. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, ohne das eine Mannschaft klar besser war."

Die Besten: Valdrin Fejzaj (IV), Marco Heller (TW)

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – Union Mitterkirchen, 1:1 (1:0)

76 Stefan Graf 1:1

31 Valdrin Fejzaj 1:0

