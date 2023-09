FC BW-Linz Amateure weiterhin ungeschlagen – Leonding punktet im Topspiel

Details Samstag, 16. September 2023 21:37

Die Union Carlovers Leonding und die FC Blau-Weiß Linz Amateure trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Salkic schockt Linzer früh

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Edis Salkic sein Team in der zwölften Minute mit einem schönen Treffer. In der 33. Minute brachte Ammar Sjekirica den Ball im Netz der Union Leonding unter. Zuvor hatte Leondings Adis Hrbatovic das 2:0 auf dem Fuß gehabt, ließ seine Chance aber ungenützt verstreichen. Im zweiten Durchgang ereignete sich nicht mehr sonderlich viel. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Heimmannschaft und die BW Linz Amateure schließlich mit einem Remis.

Zahlen und Fakten

Bei der U. Leonding präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Für die Union Carlovers Leonding gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Union Leonding bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die U. Leonding ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die FC Blau-Weiß Linz Amateure holten auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der Gast in der Tabelle auf Platz fünf. Prunkstück der BW Linz Amateure ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Als Nächstes steht für die Union Carlovers Leonding eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (20:00 Uhr) geht es gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden. Die FC Blau-Weiß Linz Amateure treten einen Tag später daheim gegen den SC Hörsching an.

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 1:1 (1:1)

33 Ammar Sjekirica 1:1

12 Edis Salkic 1:0

