SC St. Valentin untermauert Heimstärke: Ansfelden geht erneut leer aus

Details Montag, 18. September 2023 20:07

Bislang sieht es danach aus, als wolle der SC St. Valentin die heurige Saison etwas ruhiger gestalten. Die Mannen von der niederösterreichischen Grenze haben einen vielversprechenden Start hingelegt und verloren bislang nur eine Partie - in der Vorwoche gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure. Bei der Union Ansfelden, dem gestrigen Gegner der Auer-Truppe, sieht es hingegen nicht ganz so rosig aus: Letzte Woche konnte man erstmals anschreiben, gewann man einen hitzigen Kampf gegen Doppl-Hart mit 3:2, konnte an jene Leistung nun aber nicht anknüpfen und steht weiterhin fest im Tabellenkeller.

Ansfelden hadert mit Chancenverwertung

Die Anfangsphase gehörte klar einer Gästetruppe, die alles daran setzte die gute Leistung der Vorwoche zu bestätigen, sich aber dennoch trotz einiger guter Möglichkeiten nicht belohnen konnte. Erst konnte man trotz besagtem spielerischen Übergewicht aus Halbchancen kein Kapital schlagen, ehe kurz vor der Pause auch eine Großchance nicht genützt werden konnte:

Die dickste Chance der Gäste im bisherigen Spiel. Nach einem Javorovic-Freistoß kommt Traussner von der linken Seite frei zur Flanke und findet Asani in der Mitte. Dieser köpft um Zentimeter neben das Stahl-Netz-Konstrukt. Vorberichter, Ticker-Reporter

Zuvor hatte in einer ähnlichen Freistoßsituation der SC in Person von Kapitän Raphael Fischelmayr getroffen, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Kurz vor der Pause wurde es dann, zum bitterstmöglichen Zeitpunkt für engagierte Gäste, doch was mit der Führung für die Hausherren. Nach einem Freistoß von Ivan Leovac konnte Lukas Netter aus dem Getümmel zum 1:0 vollenden (46.).

Superjoker Schlager sorgt für die Vorentscheidung

Gleich nach dem Seitenwechsel hätte die Truppe von Wilhelm Krennmayr ausgleichen können, ein Aussenristschuss von Dejan Javorovic landete aber hauchzart neben der Torumrahmung. Mit fortschreitender Spieldauer häuften sich bei spätsommerlicher Hitze dann die Ballverluste, woran der Unterhaltungsfaktor der Partie litt. In der 75. Spielminute folgte dann die Vorentscheidung: Nach einem Ballgewinn war Furkan Yigit nicht mehr einzuholen, hatte das Auge für den mitlaufenden Thomas Schlager, der das Leder letztlich zum vielumjubelten 2:0 über die Linie drücken konnte. Die Schlussphase hatte dann noch vereinzelte Highlights parat, wie etwa zwei bis drei weitere gute Chancen seitens der Gäste - doch sowohl der eingewechselte Stjepan Puskaric, als auch Matthias Traussner konnten nicht verkürzen. Der umtriebige Yigit hätte mit einem Weitschuss auch noch auf 3:0 stellen können, verfehlte aus großer Distanz aber in Minute 85 das Gehäuse.

Am kommenden Sonntag tritt St. Valentin bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 an, während die Union Ansfelden zwei Tage zuvor die Union Carlovers Leonding empfängt.

Stimme zum Spiel

Harald Leitner (Sektionsleiter SC St. Valentin):

„Das war eine geschlossene, gute Mannschaftsleistung. Wir konnten wiedermal zu Null spielen und vorne zwei Tore machen. Es war auch erfreulich, dass alle wieder fit waren - unter der Woche waren einige Spieler krank. Am Spieltag waren wir dann fast komplett, Fabian Urban fällt uns leider länger aus. Mit dem Sieg sind wir genau im Mittelfeld, das war auf jeden Fall richtungsweisend. Wir freuen uns nun auf die nächsten Aufgaben."

Der Beste: Sebastian Schafelner (ZDM)

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 2:0 (1:0)

75 Thomas Schlager 2:0

46 Lukas Netter 1:0

