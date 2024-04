Vendo: Modernster Drucker Europas befindet sich in Vöcklabruck

Wer druckt eigentlich die Flyer, Prozent-Sticker und Infoschreiben der großen Handelsketten, Vereine und Behörden in Österreich? Die Antwort: Ein Vöcklabrucker Familienunternehmen mit 200 Mitarbeitern. Gutschein- und Geburtstagsschreiben von Kastner & Öhler, die Ö3-Wundertüte, ein Projekt von Ö3 zusammen mit Caritas und der österreichischen Post, oder die Werbeaussendungen von OTTO Österreich und Universal. Es gibt kaum jemanden in Österreich, der nicht schon einmal ein Produkt der VENDO Kommunikations- & Druck GmbH, ehemals kbprintcom.at, in den Händen gehalten hat.

Thomas Rigler (Produktionsleiter), Daniel Blaha (Marketingleiter)

Das Familienunternehmen VENDO

Das 1910 gegründete Unternehmen, damals noch unter dem Namen Paragon, hat sich im Laufe der Zeit zur größten Endlos-Druckerei Österreichs entwickelt. Produktionsleiter Thomas Rigler klärt auf: „Beim Endlosdruck wird das Papier über eine Rolle in den Drucker geführt - diese Technik eignet sich besonders gut für hohe Auflagen. Sechs Offset-Druckmaschinen und drei Digitaldruckmaschinen bedrucken jährlich rund 350 Mio. Blatt Papier am heutigen Standort in Vöcklabruck.“ Darunter das jährliche Schreiben zum Mitgliedsbeitrag des Alpenvereins, die Visitenkarten von MediaMarkt und die personalisierten Aussendungen von dm drogerie markt oder Kastner & Öhler. Zusätzlich betreut VENDO Kunden wie TUI in den Bereichen Logistik und web2print- Lösungen. Auch karitative Aktionen, wie Gewinnspiele und Spendenaufrufe vom Roten Kreuz sowie die Ö3-Wundertüte, gehören zum Portfolio des Unternehmens.

Mitten in Vöcklabruck: Die modernste Druckmaschine Europas

Die größte Maschine in der Vöcklabrucker Produktion ist ein Digitaldrucker von Canon mit 28 Metern Länge. „Die Canon ProStream gilt als modernste Druckmaschine Europas und schafft 1.800 doppelt bedruckte Seiten in der Minute. Im Vergleich: Man bräuchte mehr als 90 Bürodrucker, um in derselben Zeit die gleiche Anzahl an Papier zu bedrucken.“ so der Produktionsleiter. Vor 35 Jahren begann Thomas Riglers Reise im Unternehmen, damals noch in Wien. Um die neue Stelle als Produktionsleiter zu übernehmen, zog der Niederösterreicher nach Vöcklabruck. Er ist geblieben und sieht mittlerweile seine Enkelin in seiner Wahlheimat aufwachsen.

Thomas Rigler (Produktionsleiter), Daniel Blaha (Marketingleiter), Melanie Neubauer (Customer Service), Heinz Schubert (Produktionsmitarbeiter)