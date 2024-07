FC Attnang geht mit neuem Vorstand und gestärktem Kader in die Saison 2024/25

Details Sonntag, 07. Juli 2024 19:43

Nach dem Meistertitel in der Saison 21/22 entwischte der FC Attnang in der ersten Bezirksliga-Saison gerade noch dem Abstiegsgespenst, ehe man sich in der abgelaufenen Spielzeit stabilisieren konnte und eine rundum zufriedenstellende Meisterschaft ablieferte. Im vergangenen Jahr gehörte man in der Bezirksliga Süd zu den Spitzenteams und strich am Ende den starken vierten Platz ein. In der Übertrittszeit hat sich nun in Attnang einiges getan: Ligaportal sprach mit dem neuen Sportchef und Sektionsleiter Mehmet Mihmat über die abgelaufene Saison, die Transfers und wagte eine Zukunftsprognose.

Ligaportal: Ihr habt in der letzten Spielzeit einen starken vierten Platz erreichen können. Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden?

Mihmat: „Wir sind sehr zufrieden. Bis zum Neuhofen-Spiel waren wir sehr gut unterwegs, das war richtungsweisend. Da haben wir dann verloren und die Luft war draußen, gegen Gunskirchen und Vorchdorf haben wir dann auch verloren. Folglich konnten wir uns dann aber wieder fangen, im Grunde sind wir dann am Ende zufrieden mit dem vierten Platz.“

Ligaportal: Gibt es bereits personelle Veränderungen im Hinblick auf die kommende Saison zu vermelden?

Mihmat: „Unser Club Manager und Sportlicher Leiter Harald Kettlgruber ist nach Schwanenstadt gewechselt. Auch unser ehemaliger Sektionsleiter Anton Hager hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, Michael Pendelin wird sein Funktionärsamt aufgrund beruflicher Gründe in der sportlichen Leitung auch nicht weiterführen. Was den Kader betrifft, haben wir fünf Abgänge: Kiyan Golkar (ASK St. Valentin), Aleksa Markovic (SV Traun), Markus Holzinger (ASKÖ Ohlsdorf), Valentin Veselaj (SC Schwanenstadt) und Dominik Wartha (SV Gmunden). Wir haben darauf reagiert und haben sechs junge Spieler geholt, die Bezirksliga spielen wollen.“

Ligaportal: Welche Spieler sind das?

Mihmat: „Auf der Tormann-Position haben wir Philipp Bauer vom SC Schwanenstadt geholt. Mücahid Ceylan war bereits Nachwuchsspieler bei uns und kehrt nun zurück vom SC Vöcklabruck. Alexandros Aslanidis kommt von der Union Ried/Trkr. und wird unser Ersatztormann sein, Anes Samardzic zieht es vom SK Kammer zu uns, Fatmir Morina auch von Vöcklabruck, Tibor Gabovda von Ampflwang und Adnan Foric (zuletzt SV Ried), der war außer Gefecht wegen einem Kreuzbandriss und ist auch neu bei uns.“

Ligaportal: Das sind doch viele Kaderveränderungen. Wie bewerten Sie den neuen Mannschaftskader und speziell die Neuzugänge?

Mihmat: „Unsere Stamm-Verteidigung ist geblieben und wir konnte uns im Mittelfeld und Angriff verstärken. Das sind alles junge Spieler und ich glaube, dass wir etwa gleich stark sind wie letztes Jahr. Vorne wird es einen Kampf um das Leiberl geben, das ist auch gut so.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor? Gibt es ein dezidiertes Ziel?

Mihmat: „Wir wollen unbedingt in der Bezirksliga bleiben, da gehört Attnang hin. Zudem wollen wir vorne mitspielen falls möglich. Das ist mein erstes Jahr und eine extrem große Challenge für mich, dementsprechend wird es auch nicht leicht. Der Klassenerhalt ist aber auf jeden Fall unser Ziel.“

