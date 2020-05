Union Gunskirchen hat prominenten "Sechser" an der Angel

Details Dienstag, 19. Mai 2020 10:33

Die Union Oberndorfer Gunskirchen blieb im Herbst unter den Erwartungen, kam in der Hinrunde der Bezirksliga Süd als Achter ins Ziel und war vom "Strich" nicht allzu weit entfernt. Nach einer Berg- und Talfahrt nahm sich die Reich-Elf für das Frühjahr viel vor und wollte in der Rückrunde zur nötigen Konstanz finden, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Hausruckviertler jedoch ein jähes Ende.

"Die Kicker sind heiß auf den heutigen Trainingsstart"

"Wir nehmen am heutigen Abend den Trainingsbetrieb wieder auf und planen in den kommenden vier Wochen jeweils zwei Einheiten. Die Spieler haben im Home Office intensiv gearbeitet und sollten mit der entsprechenden Fitness ins gemeinsame Training starten. Auch wernn die aktuellen Bestimmungen streng sind, befolgen wir die derzeitigen Vorschriften, dennoch ist im Training einiges möglich. Nach der langen Pause sind die Kicker heiß und freuen sich auf den Auftakt", erklärt Sportchef Andreas Kratochwil, der fest davon überzeugt ist, dass im Herbst die neue Saison gestartet wird. "Wir stellen uns auf einen planmäßigen Start im Herbst ein, haben bereits das Vorbereitungsprogramm ausgearbeitet und auch die Testspiele terminisiert".

"Richtige und faire Entscheidung"

Die Union überwinterte in der Mitte der Tabelle und ist demnach vom Beschluss des ÖFB-Präsidiums nicht direkt betroffen. "Aufgrund der außergewöhnlichen Situation haben wir den Abbruch und die Annullierung der Saison erwartet, letztendlich wurde auch so entschieden. Ich denke, dass die Optionen begrenzt waren und die Entscheidung somit richtig und fair ist. Auch wenn sich viele Vereine eine Mitnahme der Punkte wünschen, kann ich mit dieser Option nicht wirklich etwas anfangen. Denn bei einer neuen Saison müssen alle Mannschaften unter den gleichen Voraussetzungen an den Stast gehen und mit null Punkten beginnen", so Kratochwil.

Fünf-Jahres-Plan - Verstärkung im Anflug

Im Hausruckviertel hat man die letzte Saison abgehakt und richtet den Fokus bereits auf die neue Meisterschaft. "Wir haben ein Sport- und Wirtschaftskonzept in Form eines Fünf-Jahres-Planes erstellt, der den Aufstieg in die Landesliga vorsieht. Wir wollen in absehbarer Zeit aufsteigen, umso früher, desto besser. Demzufolge ist das Ziel für die nächste Saison, im Aufstiegskampf an vorderster Front mitzumischen", gibt Andreas Kratochwil die Richtung vor. "Auch wenn wir bestrebt sind, den Stamm des Kaders zu halten und mit den Spielern bereits zielführende Gespräche geführt haben, wollen wir uns mit zwei Akteuren verstärken. Wir sind vor allem bemüht, das zentrale Mittelfeld zu vertstärken. Die Gespräche mit einem prominenten Sechser sind weit fortgeschritten, klappt alles, könnte schon in den nächsten Tagen weißer Rauch aufsteigen", kündigt der Sportchef einen Transfer an, möchte aber noch keinen Namen nennen. Ein erweiterter Kaderspieler wird den Klub vermutlich verlassen, darüberhinaus sind in Gunskirchen keine Abgänge zu erwarten. "Trainer Andreas Reich leistet ausgezeichnete Arbeit, hat aber noch einiges vor und geht in seine vierte Saison", so Kratochwil.

