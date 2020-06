SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors: "Ständig wird der Fair-Play-Gedanke betont, dann aber keine sportliche Entscheidung getroffen"

Details Sonntag, 07. Juni 2020 11:47

Aufgrund eines kapitalen Fehlstarts war die SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors von Beginn an in der unteren Tabellenregion der Bezirksliga Süd präsent, kam in der Hinrunde nur als Zwölfter ins Ziel und überwinterte am "Strich". Die Spielgemeinschaft nahm sich für das Frühjahr viel vor und wollte das Abstiegsgespenst in die Flucht schlagen, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison für die Kicker aus Allhaming und Weißkirchen aber ein jähes Ende. Obmann Christoph Renke nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Renke, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation aus gesundheitlicher und sportlicher Sicht bzw. glauben Sie, dass im Herbst die neue Saison startet?

"Die Situation ist seit geraumer Zeit unter Kontrolle, weshalb auch im Fußball die Maßnahmen weiter gelockert bzw. aufgehoben werden sollten. Demzufolge bin ich optimistisch, dass die neue Saison spätestens im September gestartet wird, alles andere wäre eine Tragödie".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Auch wenn der ÖFB-Beschluss für uns kein Nachteil ist, wurde ausschließlich aufgrund der Statuten entschieden. Ich bin auch Gruppenobmann unserer Liga und weiß, dass stets der Fair-Play-Gedanke betont wird, darum kann ich nicht nachvollziehen, dass keine sportliche Entscheidung getroffen wurde. Die Verantwortlichen waren auf Rechtssicherheit bedacht und haben andere Optionen nicht wirklich ins Auge gefasst. So wäre meiner Ansicht nach die Punktemitnahme vermutlich die fairste Lösung gewesen".

Seit wann wird wieder trainiert bzw. wie sieht der derzeitige Plan aus?

"Nach der Öffnung der Sportplätze haben wir nicht lange gewartet und trainieren mittlerweile seit rund drei Wochen. Sollte der Start der neuen Saison feststehen, wollen wir Anfang Juli mit der Vorbereitung beginnen - dann kann aber hoffentlich wieder ohne Beschränkungen trainiert werden".

Ist die Personalplanung für die nächste Saison angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Michael Gondosch war in seiner aktiven Zeit in Allhaming tätig, musste seiner Karriere aber vor einigen Jahren verletzungsbedingt beenden. In der letzten Vorbereitung hat er die Mannschaft wochenlang interimistisch betreut, ist dabei auf den Geschmack bekommen und trägt ab sofort neben Thomas Schober die Verantwortung. Zudem ist David Winkler nach einem kurzen Gastspiel in Puckiung wieder zu uns zurückgekehrt. Darüberhinaus ist nichts geplant, sind weder Zu- noch Abgänge zu erwarten, weshalb sich der Kader im Sommer vermutlich nicht verändern wird".

Wie beurteilen Sie den Punkteabzug für den LASK bzw. glauben Sie, dass der Einspruch der Linzer erfolgreich sein wird?

"Auch wenn ich LASK-Fan bin, haben die Linzer die Regeln nicht befolgt und mussten demnach bestraft werden. Ich glaube jedoch, dass auch die anderen Mannschaften die Vorschriften nicht rigoros eingehalten haben, aber nur dem LASK ist man auf die Schliche gekommen".

Glauben Sie, dass die Bundesliga die Saison ordnungsgemäß beenden kann bzw. wie bewerten Sie die ersten Geisterspiele?

"Ebenso wie in Deutschland wird auch unsere Bundesliga die Saison beenden können. Aber Geld regiert bekanntlich die Welt, weshalb Geisterspiele ein notwendiges Übel sind".

>>Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten