Transdanubia Landescup: ASKÖ Ohlsdorf zwingt Landesligisten in die Knie

Details Montag, 10. August 2020 17:52

Wie in der Auftaktrunde hielten sich im Transdanubia Landescup 2020/21 auch in Runde 2 die Überraschungen in Grenzen. In 13 Spielen behielten die Favoriten die Oberhand, in den drei übrigen Partien setzten sich jedoch die Außenseiter durch. Den Vogel schoß der UFC Pieno Rohrbach-Berg ab, der Zweite der abgebrochenen Landesliga Ost-Saison setzte sich gegen den "regierenden Herbstmeister" der OÖ-Liga, SPG Wallern/St. Marienkirchen mit 2:0 durch und steht im Achtelfinale. Mit dem SV Zebau Bad Ischl zog ein weiterer OÖ-Ligist den Kürzeren, die Kaiserstädter mussten sich in einem torreichen Derby dem SV Gmundner Milch (Landesliga West) geschlagen geben. Aufgrund der Annullierung der Bezirksliga Süd-Saison wurde der ASKÖ Ohlsdorf die Aufstiegschance genommen, im Cup ist die Hutterer-Elf aber nicht zu stoppen und erreichte durch einen 3:2-Erfolg gegen Landesligist UFC Stampfl-Bau Ostermiething die Runde der letzten 16, die am 25. August ausgetragen wird.

Transdanubia Landescup 2020/21 - Runde 2 im Überblick:

UFC Rohrbach-Berg (LLO/2.) - SPG Wallern/St. Marienkirchen (OÖL/Herbstmeister) 2:0 (1:0)

Tore: Benedikt Schaubmaier und Jan Mittermayr

SV Gmunden (LLW/5.) - SV Bad Ischl (OÖL/7.) 5:3 (3:3)

Tore: Ante Anic, Dragan Calic, Mohamed Bulut, Ermin Durgutovic und Marco Wieser / Mario Petter, Patrick Mayer und Rudolf Durgutovic

ASKÖ Ohlsdorf (BLS/Herbstmeister) - UFC Ostermiething (LLW/8.) 3:2 (3:2)

Tore: Rainer Atzlinger 2 und Benjamin Maxwald / Elvis Ozegovic und Muhamed Subasic

Gelb-Rot: Edin Mrkonjic (Ostermiething)

SV Traun (LLO/11.) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/2.) 1:2 (1:1)

Tore: Pero Rakusic / Hristo Krachanov und Mario Müller

Rot: Stefan Grimm (Traun)

Union Gutau (2NM/Herbstmeister) - ASK St. Valentin (OÖL/6.) 1:4 (1:4)

Peter Weissengruber / Thomas Fröschl 2, Michael Guselbauer und Teodor Brankovic

Union Kopfing (1NW/Herbstmeister) - SV Bad Schallerbach (OÖL/4.) 0:6 (0:2)

Tore: Miliam Guerrib 2, Manuel Schönberger 2, Dejan Misic und Sebastian Plöckinger (Eigentor)

SK Schärding (LLW/Herbstmeister) - Union St. Martin/M. (OÖL/9.) 0:3 (0:1)

Tore: Mario Mitter, Christoph Mahringer und Jindrich Rosulek

Union Esternberg (LLW/2.) - SV Grieskirchen (OÖL/12.) 0:2 (0:1)

Tore: Manuel Strasser und Berat Hoti

ASKÖ Schwertberg (LLO/12.) - Union St. Florian (OÖL/11.) 0:1 (0:0)

Tor: Gernot Falkner

SC Schwanenstadt (LLW/9.) - SV Micheldorf (OÖL/13.) 1:2 (0:1)

Tore: Maximilian Schierl / Antonio Dukic 2

Union Edelweiß Linz (OÖL/10.) - ASKÖ Donau Linz (OÖL/14.) 5:4 (4:2)

Tore: Philipp Frühwirth 2, Manuel Pichler, Kenan Ramic und Robert Pervan / Matej Vidovic 3 und Edvin Orascanin

Gelb-Rot: Adilaid Dizdarevic (Edelweiß)

SK Admira Linz (LLO/8.) - ASKÖ Oedt (OÖL/3.) 0:3 (0:2)

Tore: Manuel Schmidl, Benito Hemmelmayr und Nenad Vidackovic

Gelb-Rot: Felix Haas (Admira)

Union Pettenbach (LLW/4.) - SPG Friedburg/Pöndorf OÖL/8.) 3:3 nach Verlängerung / 2:4 im Elfmeterschießen

Tore: Alois Pühringer, Andreas Pühringer und Elias Steininger / Timo Neuhofer 2 und Emrah Krizevac

SC Marchtrenk (LLO/10.) - SK Bad Wimsbach (LLW/6.) 2:0 (0:0)

Tore: Rene Kober und Ivan Zeko

ATSV Neuzeug (LLO/Vorletzter) - USV St. Ulrich (LLO/9.) 3:1 nach Verlängerung

Tore: Dominik Neudorfer, Johannes Bichler und Jakob Wasserbauer / Christoph Kugfahrt

Union Dietach (LLO/6.) - SPG Pregarten (OÖL/5.) 1:3 (0:1)

Tore: Safak Ileli / Robert Lenz, Dominik Mayrwöger und Sebastian Schröger

