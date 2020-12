Bezirksliga Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Selman Neziri (TSV Frankenburg)

Endergebnis:



1. Selman Neziri (TSV Frankenburg / 4502 Stimmen)

2. Fabian Hirnschrott (Neukirchen/V.-P. / 2584 Stimmen)

3. Kevin Schneider (ASKÖ Vorchdorf / 2473 Stimmen)

4. Gabriel Stockhammer (Union Neuhofen / 2126 Stimmen)

5. Liam Schmuck (Allhaming/Weißkirchen 1b / 1475 Stimmen)

6. Marius Brandmayr (Vöcklamarkt Jrs. / 1436 Stimmen)

7. Philipp Ahamer (Union Gschwandt / 1071 Stimmen)

8. Moritz Halva (Union Neuhofen / 775 Stimmen)

9. Mario Thumfart (Union Gunskirchen / 351 Stimmen)

10. Marko Varga (SV Pichl / 273 Stimmen)