Bezirksliga Süd: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:32

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Stefan Tiefenthaler (Union Gschwandt)

Endergebnis:

1. Stefan Tiefenthaler (Union Gschwandt / 2378 Stimmen)

2. Lukas Hüttmaier (Vöcklamarkt Jrs. / 1732 Stimmen)

3. Florian Mairhofer (Union Gschwandt / 1327 Stimmen)

4. Fabian Kofler (SV Pichl / 1048 Stimmen)

5. Philip Leeb (Union Gschwandt / 307 Stimmen)

6. Sebastian Gruber (ASKÖ Ohlsdorf / 270 Stimmen)

7. Hrvoje Marincic (SV Pichl / 242 Stimmen)

8. Simon Hötzinger (Vöcklamarkt Jrs. / 209 Stimmen)

9. Maximilian Wimmer (ASKÖ Ohlsdorf / 156 Stimmen)

10. Alblir Kosumi (Union Gunskirchen / 150 Stimmen)

