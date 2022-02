TSV Frankenburg will Abwärtstrend stoppen - Sektionsleiter Manuel Eitzinger im Interview!

Details Sonntag, 20. Februar 2022 18:59

Die Corona-Pandemie stellte viele Vereine im Unterhausfußball vor noch nie zuvor dagewesene, extrem schwierig lösbare Aufgaben, die so manchen Klubs ordentlich zugesetzt haben. So traf es auch den TSV Frankenburg hart, der in der vergangenen Hinrunde nicht zu alter Stärke finden konnte und auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Bezirksliga Süd rangiert. Ligaportal sprach unter anderem über besagte Hinrunde mit Manuel Eitzinger, dem Sektionsleiter des Klubs.

Ligaportal: Was sind die entscheidenden Faktoren für den derzeitigen Abwärtstrend?

Eitzinger: „Wenn ich das genau wüsste, wäre es leichter. Uns hat das ganze Corona-Thema viel gekostet, die Spieler kommen in ein Alter, in dem die Prioritäten anders gesetzt werden. Es ist auch einfach nicht gut gelaufen im Herbst, das muss man auch sagen.“

Ligaportal: Wo muss man Ihrer Meinung nach ansetzen, um in der Rückrunde besser abzuschneiden?

Eitzinger: „Ich glaube, dass wir Defizite in der Fitness haben. Wir müssen schauen, dass wir es hinkriegen, wieder über 90 Minuten Fußball zu spielen und unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Dann wird sich das alles wieder von selbst beruhigen und wenn wir wieder in einen Lauf kommen wird das denke ich wieder passen bei uns.“

Ligaportal: Gab es im Winter personaltechnische Veränderungen bei euch?

Eitzinger: „Wir haben einen Rückkehrer, das ist auch alles was sich bei uns getan hat. Harald Winter war drei Jahre weg und kehrt nun zurück. Das war jahrelang unser Stürmer und jetzt ist er wieder zurück in Frankenburg. Wir haben auch aktuell keine Langzeitverletzten mehr, daher passt es auch vom Kader her ganz gut.“

Ligaportal: Was ist euer konkretes Ziel für die Rückrunde?

Eitzinger: „Wir wollen so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen wegkommen, der Klassenerhalt ist also das primäre Ziel.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?



Eitzinger: „Ja wir haben bisher drei Testspiele gehabt, davon haben wir zwei verloren und eines gewonnen. Die Vorbereitung läuft seit Ende Jänner und die Testspielergebnisse sind von sekundärer Priorität, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft fit wird. Am Ende gehts da um das Fußballerische und das ist bislang zufriedenstellend.“

Ligaportal: Wie sieht die Vereinsphilosophie des TSV Frankenburg aus?

Eitzinger: „Wir wollen eigentlich nur mit Frankenburger Spielern spielen und legen sehr hohen Wert auf die Nachwuchsausbildung um jährlich junge Akteure aus den eigenen Reihen rauszubringen. Ich glaube auch, dass wir einer der wenigen Vereine sind, der nicht mit Geld um sich wirft. Wir wollen in erster Linie mit einer Frankenburger Mannschaft spielen, das ist für uns das Wichtigste.“

Bisherige Zugänge (Stand 19.02.22):

Harald Winter (SK Kammer)