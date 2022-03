Juniors entreißen Gschwandt Herbstmeistertitel – 2:2-Unentschieden im Nachtragsspiel

Details Sonntag, 13. März 2022 20:04

Eine Woche nach dem torlosen Punkt gegen Neukirchen/Puchkirchen traf die 1b-Mannschaft des Regionalligisten Vöcklamarkt nun auf den aktuellen Tabellenzweiten aus Gschwandt. Mit einem Sieg der Gschwandtner hätte man an Vorchdorf vorbeiziehen und die Herbstkrone zumindest eine Woche lang genießen können. Am Ende sollte es nicht sein: 2:2 nach 90 gespielten Minuten.

Die Jungen netzten ein

Rund 200 Fans fanden sich an diesem wolkenlosen Samstagnachmittag am Gschwandtner Sportplatz ein und hofften auf eins: Den Sieg ihrer Mannschaft und der damit gleichzeitig bedeutende Herbstmeistertitel. Doch da hatten die Gäste etwas dagegen. Man trat von beginn an sehr engagiert und lauffreudig auf, presste bereits früh auf den Ballbesitz der Heimelf. Das wiederum öffnete Räume für den Tabellenzweiten und nach einer schnellen Kombination durch die Mitte fand man sich im 3 vs. 3 wieder und spielte es klug aus. Der junge Nedim Rizvanovic war es, der zu seinem vierten Saisontreffer einnetzte und somit die Heimelf in Front brachte. (16.) Das ließ man sich, auf Seiten der Gäste, nicht gefallen. Fast postwendend erzielte Brandmayr nach einem Ballverlust im Aufbauspiel den Ausgleich. Alles auf Anfang! In weiter Folge ging es in Halbzeit eins hin und her, klare Chancen blieben jedoch aus. Lediglich Raphael Wiesbauer hatte noch eine aussichtsvolle Abschlussposition, der Ball ging aber knapp über das Gehäuse von Keeper Mair. Somit verabschiedeten sich beide Mannschaften zu einem gerechten 1:1-Unetschieden in die Pause.

Eigentor bringt Juniors in Front

Direkt nach Wiederanpfiff wurde es laut am Gschwandtner Sportplatz. Tiefenthaler rannte nach einem langen Ball alleine auf den Kasten von Mair und kam nach einem leichten Schubser im Strafraum zu Fall, doch Schiedsrichter Dukic ließ weiterlaufen. Kein Elfmeter. In weiter Folge wurde Gschwandt stärker, drückte die erschöpften Juniors in die eigene Hälfte. Doch wie so oft bewahrheitete sich das Sprichwort ,,Wer die Tore nicht macht, bekommt sie.‘‘. Sirocic fälschte nach einem Freistoß der Gäste den Ball so unglücklich ab, dass er im eigenen Tor landete. Die Juniors führen! Das sollte es aber noch nicht gewesen sein. Kurz vor Schluss durften dann die Heimfans nochmal jubeln. Nach einer schön getretenen Ecke landete der Ball perfekt auf dem Schuh von Tiefenthaler, der in gewohnter Stürmermanier das Spielgerät in den Maschen versenkte. (89.) Daraufhin blieb es auch beim 2:2 und Schiedsrichter Dukic beendete die Partie.

Ivica Sirocic (Trainer Union Gschwandt)

,,Leider gelang es uns heute nicht den Sieg einzufahren. Die Juniors haben in der ersten Hälfte sehr aggressiv gespielt und uns sehr wenig Räume gegeben, daher ging das Unentschieden in der Halbzeit in Ordnung. In der zweiten Hälfte waren wir klar die bessere Mannschaft, machten uns mit dem Eigentor aber selbst das Leben schwer. Zum Schluss haben wir Mentalität bewiesen und noch den Ausgleich erzielt.‘‘