Leichter Aufwärtstrend erkennbar - Pichls Sportkoordinator Roman Fuchsberger im Interview!

Mittwoch, 16. März 2022

Nachdem man in der Saison 2018/19 über die Relegation erfolgreich den Abstieg abwandte, fand sich der SV Pichl in den darauffolgenden zwei Abbruchsaisonen erneut auf Abstiegsplätzen wieder. Nun startet man mit einer ganz soliden Ausgangslage in eine spannende Rückrunde in der Bezirksliga Süd - zwischen Platz sechs und Rang 13 machen lediglich sechs Punkte den Unterschied, somit muss auch die Elf von Thomas Stranzinger auch im Frühjahr ihre Hausaufgaben erledigen, um mit dem Abstieg möglichst wenig zu tun zu haben. Roman Fuchsberger, der Sportkoordinator des Klubs, stand Ligaportal Rede und Antwort zur abgelaufenen Hinrunde und den anstehenden Aufgaben.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Fuchsberger: „Am Ende des Tages muss man sagen, dass es soweit in Ordnung war. Wir sind im Endspurt der Hinrunde eigentlich nicht gut dagestanden, haben aber dann gegen Mannschaften gepunktet, wo wir eigentlich im Vorfeld erwartet hätten, dass wir Punkte liegen lassen. Deswegen stehen wir jetzt auch da, wo wir stehen. Wir sind zufrieden, es wäre aber möglicherweise mehr drin gewesen.“

Ligaportal: Wie sieht bei euch die Personalsituation aus, hat sich da im Winter was verändert?

Fuchsberger: „Grundsätzlich hat sich bei uns nicht wirklich was verändert. Wir haben zwei Zugänge, mit Tvrtko Kljajic einen Innenverteidiger und einen Stürmer mit Niko Krpan, beide sehr jung, 21 und 19 Jahre alt. Da muss man noch schauen, welche Rolle sie spielen werden, es ist aber grundsätzlich geplant, dass sie spielen. Ob sie sich schlussendlich durchsetzen können, sehen wir in zwei bis drei Wochen. Ein Stürmer, Laszlo Balint hat uns in Richtung FC Wels verlassen. Sonst ist alles gleich geblieben.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor, was sind eure Ziele?

Fuchsberger: „Man muss dazu nur auf die Tabelle schauen, wir müssen Punkte machen, um uns vom hinteren Drittel abzusetzen. Wir wollen schnell mit dem Thema “Abstiegskampf“ nichts zu tun haben. Weiters möchten wir schon dem einen oder anderen jungen Spieler die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln. Das geht halt nur dann, wenn man auf der sicheren Seite ist.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, welchen Eindruck macht die Mannschaft?

Fuchsberger: „Die Vorbereitung ist bis jetzt grundsätzlich ganz gut verlaufen. Wir wären auf Trainingslager gefahren, haben das aber im Jänner schon abgesagt aufgrund der hohen Infektionszahlen und der Einschränkungen. Wir haben stattdessen ein Trainingswochenende gemacht Zuhause bei uns. Wenn man sich rein die Spielergebnisse anschaut bislang, ist da schon Luft nach oben. Man muss aber schon dazu sagen, dass wir ganz selten in einer fixen Formation gespielt haben, wir haben sehr viel probiert. Wir sind gespannt, was am Wochenende rauskommt.“

Zugänge:

Tvrtko Kljajic (SC Marchtrenk)

Niko Krpan (Ausland)

Abgänge:

Laszlo Balint (FC Wels)