Gschwandt schenkte Neuhofen gleich vier Tore ein! Das Rennen um Platz eins geht in die nächste Runde!

Details Montag, 21. März 2022 20:22

Die Union Gschwandt zeigte sich ganz und garnicht enttäuscht über die verpasste Herbstkrone. Im Spiel gegen die UVB Juniors am vergangenen Samstag hätte man nachträglich die Herbstkrone erobern können, konnte jedoch lediglich einen Punkt mitnehmen und bleibt somit hinter Vorchdorf. Unbeeindruckt davon dominierte man diese Woche wieder die Liga: 1:4 stand es am Ende im Auswärtsspiel gegen die Union Neuhofen am Freitagabend und bleibt somit am Tabellenführer aus Vorchdorf dran!

Schnelles Tor ebnet die Richtung

Anpfiff, langer Ball, wieder Pfiff. So oder so ähnlich dürften die 150 Zuschauer am Sportplatz in Neuhofen das Spielgeschehen in den ersten 10 Sekunden dieser Partie wahrgenommen haben. Schiedsrichter Hubinger zeigte nach einem Foul des Neuhofner Schlussmannes Marvin Panhölzl sofort auf den Punkt, Elfmeter für die Gäste. Die Nummer 10 der Gschwandtner, Janko Sirocic, ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwertete sicher zum perfekten Start für die Gäste - 0:1 nach keiner gespielten Minute. Die Hieblinger-Elf, mit dem ungünstigsten Beginn, den man sich nur denken kann, brauchte jedoch nicht lange und konnte zurückschlagen und das erfolgreich. Thomas Berhuber war es, der einen schön getretenen Freistoß unhaltbar ins lange Eck verwandelte und die Heimfans jubeln ließ. Doch der Ausgleich währte nicht lange! Postwendend kombinierte sich der Tabellenzweite nach Anstoß durch die Abwehrreihe der Hieblinger-Elf und am Ende war es der Goalgetter vom Dienst, Stefan Tiefenthaler, der die Führung wiederherstellte – 1:2 für die Sirocic-Elf! Nach dem neuerlichen Rückschlag tat sich die Heimelf nun schwer erneut zurück ins Spiel zu finden. Die Union aus Gschwandt dominierte das Geschehen, konnte aber in Halbzeit eins nicht mehr gefährlich werden und so beendete Schiedsrichter Hubinger das Geschehen, zumindest für 15 Minuten!

Gschwandt gewohnt dominant

Nach Wiederanpfiff war es erneut die Gästeelf, die bewies, warum man diese Saison um eine Platz in der Landesliga mitspielt. Andreas Gillesberger schaltete nach einem Durcheinander im Strafraum am schnellsten und drückte das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Linie – Führung ausgebaut (52.). Auch nach dem erneuten Treffer änderte sich kaum was: Neuhofen, scheinbar verunsichert, tat sich im Spiel nach vorne unglaublich schwer und somit bahnte sich das nächste Gegentor langsam an. Diesmal tat es Martin Gavric Gegenspieler Berhuber gleich und zeigte ebenso seine Klasse beim ruhenden Ball und bugsierte das Spielgerät zum 1:4-Endstand in die Maschen. Schiedsrichter Philipp Hubinger beendete die Partie nach neunzig gespielten Minuten.

Mario Hieblinger (Trainer Union Neuhofen)

,,Der Sieg ging, auch in dieser Höhe, in Ordnung. Die zwei schnellen Gegentore haben uns mehr oder weniger das Genick gebrochen und wenn man gegen Mannschaft wie Gschwandt punkten möchte, darf einem sowas nicht passieren.‘‘