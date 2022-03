Effektive Allhaminger bezwangen Thalheim im Derby! Moritz Preisinger fixierte Heimsieg.

Details Montag, 21. März 2022 20:22

Endlich rollte wieder das Leder in der Bezirksliga Süd! An diesem Samstag empfing die Spielgemeinschaft Allhaming/Weißkirchen im Derby die Union aus Thalheim. In einer knappen Partie konnte sich die Heimelf mit 1:0 durchsetzen und zeigte gleich zum Rückrundenauftakt, dass man in dieser Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben möchte!

Elfmeteralarm gleich zu Beginn

Die 220 Zuschauer, die an diesem sonnigen Samstag in die Sparkassenarena in Allhaming kamen, mussten nicht lange warten, da wurde es schon erstmals laut. Nach einem Abschluss der Heimelf in der 3. Spielminute bekam ein Thalheimer das Spielgerät unglücklich auf die Hand, doch Schiedsrichter Reinhard Hotzl signalisierte sofort - kein Elfmeter! So ging die Partie, nach hitzigem Wortgefecht auf Seiten der Allhaminger, munter weiter. Thalheim hatte in der Anfangsphase etwas mehr von der Partie und verbuchte auch die ein oder andere Chance! Thalheim’s Almedin Durmisevic konnte nach einem langen Ball Torhüter Patrick Blaimschein umkurven, brachte das Spielgerät jedoch nicht endgültig über die Linie - Leonhard Mayr klärte in letzter Sekunde! Mit fortlaufender Spielzeit in dieser ersten Hälfte wurde die Gondosch-Elf jedoch immer besser und stärker. Mit langen Bällen über die Köpfe der Thalheimer Abwehrleute hinweg versuchte man ins letzte Drittel zu gelangen. Und das gelang auch, zum psychologisch ungünstigen Moment: Moritz Preisinger versenkte eine gute Ablage an der 25 Meter Linie mit einem kräftigen Schuss ins rechte untere Eck – Übleis war chancenlos. Kurz danach ertönte auch schon der Halbzeitpfiff: 1:0 für Spielgemeinschaft!

Allhaming verteidigt diszipliniert

Thalheim musste nun reagieren, wechselte Trainer Philipp Eder zur Pause gleich zwei Mal. Von Beginn an versuchte der Tabellenfünfte ins gefährliche Drittel zu gelangen, scheiterte aber immer wieder an der gut sortierten Abwehr der Allhaminger. Heinzelmeier versuchte es schließlich mit einem starken Schuss aus der zweiten Reihe, fand jedoch in Blaimschein seinen Meister. So tröpfelte die Partie vor sich hin und die Abwehrreihe der Spielgemeinschaft schien schier unüberwindbar. Damit blieb es auch beim 1:0 durch Goldtorschütze Preisinger und Schiedsrichter Hotzl beendete das Geschehen in der Sparkassenarena.

Philipp Eder (Trainer Union Thalheim)

,,Am Ende war es ein verdienter Sieg der Allhaminger. Das Tor kurz vor der Pause tat uns besonders weh und durch ein starkes Abwehrverhalten konnten wir nicht mehr wirklich zwingend werden. Sie wollten es heute einfach um das Eitzerl mehr als wir.‘‘