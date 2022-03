Attergau gelang der Lucky-Punch! Hemetsberger fügte Buchkirchen nächste Niederlage zu.

Details Montag, 21. März 2022 20:12

Der Tabellenfünfte vom Attersee empfing an diesem Samstagnachmittag zum Rückrundenauftakt das Tabellenschlusslicht aus Buchkirchen. Die Gäste kamen mutig aus der Vorbereitung, konnte man einige vielversprechende Siege einfahren und man versuchte nun in den nächsten Partien den Aufschwung in die Liga mitzunehmen. Am Ende sollte es aber nicht sein, Johannes Hemetsberger traf kurz vor Schluss zum 1:0-Endstand für den UFC Attergau und baute den Vorsprung auf Platz sechs weiter aus.

Torlose Halbzeit



Rund 100 Zuschauer kamen an diesem sonnigen Samstag ins Grawe-Stadion und sahen von Beginn an eine aggressive, drückende Attergauer Heimelf. Die Untersberger-Elf konnte der Favoritenrolle gerecht werden und drückte Buchkirchen tief in die eigene Hälfte. So erkämpfte man sich in den ersten zehn Minuten einige Chancen und Abschlüsse, konnte aber vorerst nichts Zählbares mitnehmen. Die größte Chance hatte Bernhard Mayrhofer aus spitzen Winkel, konnte jedoch Gästekeeper Paul Silber mit einem starken Reflex Schlimmeres verhindern und zur Ecke klären. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war es weiterhin die Untersberger-Elf, die das Spielgeschehen auf heimischen Boden bestimmte, zwingend wurde man jedoch nicht. Die Buchkirchner standen gut und lauerten auf Konter und hatten kurz vor der Pause durch Philipp Diesenberger die größte Möglichkeit auf 0:1 zu stellen, doch Torhüter Leon Schmid behielt im Nachgreifen die Oberhand. So beendete Schiri Karl Waldl die erste Halbzeit mit einem 0:0-Unentschieden!

Buchkirchen am Drücker, Attergau traf

Nach dem Wiederanpfiff drehte sich das Geschehen um 180 Grad. Die Buchkirchner kamen gut aus der Kabine und konnten sich auf schwierigem Boden die eine oder andere Torchance erspielen. Die größte Chance zum 0:1 hatte der bereits genannte Philipp Diesenberger, der nach einer schnellen Kombination komplett blank vor Keeper Leon Schmid stand, doch das Spielgerät klar über die Latte legte. (64.) Keine vier Minuten später war es der junge Jonas Silber, der die Buchkirchner erneut in Front bringen hätte können, aber abermals ging der Ball knapp am Gehäuse vorbei. Der UFC Attergau steht jedoch nicht zu Unrecht auf dem fünften Tabellenplatz und zeigte kurz vor Schluss seine Effizienz. Johannes Hemetsberger war es, der eine Unaufmerksamkeit der Buchkirchner Abwehrreihe eiskalt ausnutzte und zum 1:0-Endstand einlupfte!