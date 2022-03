Debüttor von Hegedüs brachte Gunskirchen auf die Siegerstraße!

Details Sonntag, 27. März 2022 10:16

Die Union Gunskirchen, eine der heimstärksten Mannschaften in der Liga, traf dieses Woche auf heimischen Boden auf die Spielgemeinschaft Weißkirchen/Allhaming 1b. Währenddessen sich die Datscher-Elf letzte Woche lediglich mit einem Punkt zufrieden geben musste, gelang Allhaming gegen Thalheim die vollen Punkte mitzunehmen. Für die Heimelf wird es spannend, hatte man im Winter einen kompletten Umbruch mit vielen Neuzugängen. Am Ende gelang es den Gunskirchnern: Nach neunzig gespielten Minuten leuchtete ein 2:1 von der Anzeigetafel!

Mayr brachte Gästeelf in Front

Rund 350 Zuschauer besuchten das Freitagabendspiel bei Flutlicht in der Oberndorfer-Arena in Gunskirchen und sahen einen rasanten Start der Heimmannschaft. Gunskirchen nahm sich nach dem 0:0-Unentschieden gegen den SV Pichl letzte Woche anscheinend einiges vor und drückte die Allhaminger von Beginn an tief in eigene Hälfte. Chancen waren zu Beginn Mangelware, konnte Gunskirchen ein tiefstehendes, auf Konter lauerndes Allhaming nur schwer überwinden. Doch lange mussten die Fans man nicht warten, da klingelte es im Kasten, jedoch in dem der Gunskirchner! Leonhard Mayr, letzte Woche noch Retter vom Dienst, schloss eine flach getretene Ecke mit einem starken Schuss ins Eck zur 0:1-Führung für die Gondosch-Elf ab. Gunskirchen blieb jedoch unbeeindruckt und bewies rund zehn Minuten später ebenso ihre Standardstärke. Popovic sprang nach einer Ecke am höchsten und köpfte das Spielgerät zum verdienten Ausgleich in den Knick - alles auf Anfang! So ging es nun auch mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause.

Hegedüs fixierte nächsten Heimsieg



Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Platzer änderte sich das Spielgeschehen kaum. Die Kugel rollte weiterhin in Richtung des Gästekeepers, konnte die Allhaminger Abwehr jedoch vorerst Schlimmeres verhindern. Doch in der 63. Minute war es dann soweit: Neuzugang Martin Hegedüs war es, der einen wunderbaren Pass in die Schnellstelle perfekt mitnahm und sicher zu seinem ersten Tor im Dress der Gunskirchner einnetzte - Spiel gedreht! Allhaming musste nun mehr ins Offensivspiel investieren, biss sich jedoch an der gut sortierten Abwehr die Zähne aus. Die Union aus Gunskirchen hatte im Gegenzug noch einige Chancen, die Führung auf 3:1, oder gar 4:1 auszubauen, scheiterte aber an einer mangelnden Chancenverwertung. Am Ende reichte es und Trainer Patrick Datscher feierte im zweiten Spiel seinen ersten Sieg als neuer Trainer der Union Gunskirchen. Die Gunskirchner fungieren durch weitere drei Punkte auf heimischen Boden weiterhin als absolute Heimmacht mit 17 Punkten aus sieben Spielen!



Patrick Datscher (Trainer Union Gunskirchen) auf die Frage wie sich die vielen Neuzugänge ins Team eingefügt haben:



,,Sehr gut! Es kamen viele neue Charaktere, positive Charaktere in den Verein und das merkt man an der Stimmung in der Mannschaft. Leider war genau das ein Faktor im Herbst, jedoch sind wir froh, das Ganze rechtzeitig mit diesem Umbruch in die richtige Richtung gelenkt zu haben.“



zum Spiel:

,,Es war am Ende ein Sieg des Willens. Wir wollten unbedingt gewinnen und das merkte man. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und vor allem wie wir trotz des frühen Gegentores das Spiel noch drehen konnten.“