Buchkirchen weiter im Tieffall! 0:3-Niederlage gegen Neukirchen/Puchkirchen

Die Buchkirchner fingen auch beim Rückrundenauftakt da an, wo sie letzte Saison aufgehört. Gegen den UFC Attergau musste man die nächste bittere Pille schlucken und verliert nun immer mehr an Boden. Mit dem Gegner dieses Wochenende, der Union Neukirchen/Puchkirchen kam ebenso ein gerüttelter Gegner, hatte man letzte Woche gegen Tabellenführer Vorchdorf das Nachsehen. Am Ende reichte es für die Buchkirchner wieder nicht, 0:3 stand es für die Radujkovic-Elf nach 90 gespielten Minuten.

Keine Tore in Halbzeit eins

Vor rund 100 Zuschauer zeigten sich zuerst die Gäste etwas Aktiver, konnten jedoch kaum gefährliche Offensivaktion kreieren, scheiterte es immer beim letzten Ball ins finale Drittel. Ebenso der Tabellenletzte aus Buchkirchen tat sich im Spielaufbau schwer und kam aus der eigenen Hälfte kaum heraus. Technische Unsicherheiten und viele Missverständnisse auf beiden Seiten ließen das Aufkommen eines Spielflusses vermissen und so mussten ruhende Bälle als Torchancen fungieren. Buchkirchen‘s Milich verfehlte nach einem Eckball knapp das Gehäuse der Gäste. Auf der andere Seite war es Vinko Vina Slavina, der einen Freistoß in die Mauer der Buchkirchner hämmerte. Somit plätscherte die Partie bis zur Pause vor sich hin, Torchancen gab es keine mehr.

Drei Tore in 9 Minuten!

Nach dem Wiederanpfiff wurden die Gäste stärker. Man drückte das Schlusslicht tief in die eigene Hälfte und versuchte, die ohnehin unsicheren Buchkirchner, früh im Spielaufbau zu stören. Somit dauerte es nicht lange, da kam die Radujkovic-Elf zu Chancen und die nützte man. Vinko Vina Slavina war es, der eine Unaufmerksamkeit ausnützte und trocken zum 1:0 aus Sicht der Gäste einnetzte. Nun hatten die Gäste Blut geleckt! Keine drei Minuten später war es Manuel Riedl, der nach herrlicher Ferserl-Vorarbeit die Führung ausbaute. Die Buchkirchner fielen nach dem Doppelschlag wieder in gewohnte Muster zurück, konnten sich von dem Druck der Gäste kaum befreien. Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Manuel Riedl, Torschütze des 0:2, wurde in der 61. erneut durch einen Stangler perfekt in Szene gesetzt und ließ die mitgereisten Fans jubeln. Drei Tore innerhalb von neun Minuten war zu viel für das angeschlagene Schlusslicht. Buchkirchen konnte in der weiteren Zeit noch ein Debakel verhindern, konnte jedoch wie schon zuletzt nach vorne kaum Akzente setzen. So beendete Schiedsrichter Hüttler die Partie und besiegelte die zweite Niederlage in Folge der Buchkirchner im Frühjahr.