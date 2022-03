Der Tabellenführer patzte! Engagierte Ohlsdorfer sicherten einen Punkt.

Details Sonntag, 27. März 2022 11:10

Auch diese Woche ging es wieder heiß her in der Bezirksliga Süd. Der ASKÖ Vorchdorf, Tabellenführer der Liga, empfing im Derby die ASKÖ Ohlsdorf. Der Druck lag auf Seiten der Heimelf, musste man zwingenderweise gewinnen, um auch weiterhin den Platz an der Sonne zu sichern. Am Ende gelang es der Huemer-Elf nicht, die dezimierten Ohlsdorfer zu überwinden. 1:1 nach neunzig gespielten Minuten!

Tokic bringt Gäste in Front

Mehr als 500 Zuschauer erlebten bei herrlichem Frühlingswetter in der Vorchdorfer Schachner-Arena das erwartete packende Derby zwischen Tabellenführer ASKÖ Vorchdorf und der ASKÖ Ohlsdorf. Das in den Tabellenkeller abgerutschte Gästeteam zeigte von Beginn an, dass sie heute mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen wollten. Überaus aggressiv und lauffreudig drückten sie die Hausherrn in die eigene Hälfte, vorerst aber ohne echte Torchance zu generieren. Die Huemer-Elf wirkte ziemlich verunsichert und hatte keinen Zugriff auf das Spiel. In der 21. Minute belohnte sich Ohlsdorf für das hohe Engagement: Nach einem unnötigen Foul eines Vorchdorfers verwandelte Ivan Tokic den verhängten Freistoß von der Outlinie direkt in den Kasten des Vorchdorf-Keepers Markus Radner und ging verdient mit 0:1 in Führung! Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Ohlsdorfs Anys sogar die Chance die Führung auszubauen, doch er ließ sich in letzter Sekunde abdrängen und es blieb bei der knappen Gäste-Führung.

Kevin Wallmen sichert Remis gegen 10 Ohlsdorfer!

Vorchdorf-Coach Lukas Huemer brachte mit Wiederbeginn die zuletzt verletzten Prielinger und Orosz anstelle von Klimitsch und Kronberger. Durch die Wechsel, sowie durch den Ausschluss von Ohlsdorfs Atzlinger, der nach einer Unsportlichkeit in der 48. Minute die Ampelkarte sah, kamen die Heimischen besser ins Spiel, verzeichneten auch einen Stangenschuss, aber Ohlsdorf hielt unverändert stark dagegen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch im Derby mit vielen technischen Ungereimtheiten auf beiden Seiten. In der 60. Minute klatschte ein Rumpl-Kopfball noch an die Latte, vier Minuten später durfte Vorchdorf dann aber wirklich jubeln: Einen Outeinwurf von Raab gabelte sich Wallmen elegant auf und hob die Kugel überlegt zum 1:1-Ausgleich über Ohlsdorf-Keeper Pupeter in die Maschen. (65.) Für Wallmen war es bereits der 10. Saisontreffer und er war mit Abstand Vorchdorfs bester Kicker an diesem Nachmittag. Aber auch danach merkte man die Unterzahl der Gäste kaum, Ohlsdorf hatten sogar noch die eine oder andere Chance das Spiel für sich zu entscheiden. Es blieb aber letztendlich beim gerechten Unentschieden. Trotz des Unentschieden konnte der Tabellenführer seine Führung sogar ausbauen, da Verfolger Gschwandt im Parallelspiel gegen Schlierbach mit 0:1 das Nachsehen hatte.