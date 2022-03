Schlierbach fügte Gschwandtner erste Niederlage zu! Simon Weiss avancierte zum Matchwinner.

Details Sonntag, 27. März 2022 10:44

Die Schlierbacher kamen gut aus der Winterpause als man letzte Woche einen soliden 3:1-Sieg gegen den Tabellenvorletzten Frankenburg. Mit dem Tabellenzweiten, der Union Gschwandt, lud der ungeschlagene Tabellenzweite zum Kampf auf heimischen Boden ein und dieser hat durchaus Ambitionen nächste Saison die Landesliga unsicher zu machen. Am Ende konnten die Schlierbacher das Topspiel knapp mit 0:1 gewinnen und rückten nun ans Spitzenfeld heran!

Traumtor nach Standard

Die rund 150 Zuschauer am Sportplatz der Union Gschwandt sahen in der Anfangsphase eine sehr bemühte, hoch pressende Schlierbacher Mannschaft. Die „Stifts-Kicker“ rannten hoch an und zwangen den aktuellen Tabellenzweiten zu einigen Ballverlusten im Aufbauspiel, gefährlich wurde es aber vorerst nicht. Nach einem Standard klingelte es dann im Kasten der Heimelf! Simon Weiss war es, der einen Eckstoß per Volley in die Maschen hämmerte und die Schlierbacher in Front brachte. In weiterer Folge reagierten die Gschwandtner, versuchte man postwendend den Ausgleich zu erzwingen, jedoch tat man sich gegen einen gut sortierten Gegner sehr schwer. Kurz vor der Pause hatte Gschwandt’s Zvonimir Sirocic den Ausgleich am Fuß, vergab aber diesen „100er“ aus kurzer Distanz! So bat Schiedsrichter Postlbauer beim Spielstand von 0:1 für die Gäste zum Pausentee.

Ein Tor reichte

Nach Wiederanpfiff verlief sich die Partie ein wenig. Die unebenen Platzverhältnisse machte es den 22 Akteuren unheimlich schwer einen sauberen Spielfluss zu kreieren und so wich man auf hohe Bälle und Standards aus. Dabei fanden die Gschwandtner am Ende immer im 17-jährigen Torhüter Moritz Prenninger ihren Meister. Einer sortierten Mannschaftsleistung geschuldet, konnte man die frühe 0:1-Führung über die Zeit bringen und nahm die drei Punkte mit in die Stiftsgemeinde! Damit verlor die Union Gschwandt nach 15 Spielen ohne Niederlage erstmals in dieser Saison! Im Parallelspiel ließ auch Tabellenführer Vorchdorf Federn als man gegen den ASKÖ Ohlsdorf nicht über ein 1:1 hinauskam. Das Meisterschaftsrennen bleibt somit weiterhin spannend, da Schlierbach nun ebenso ins Spitzenfeld aufgerückt ist.



Falko Feichtl (Trainer Union Schlierbach)

,,Am Ende war es die geschlossene Defensivleistung der gesamten Mannschaft, die diesen Sieg möglich gemacht hat. Trotzdem müssen wir uns spielerisch aufjedenfall noch steigern, um weiterhin oben mitspielen zu können.‘‘