Vorchdorf drehte Halbzeitrückstand gegen UVB Juniors und bleibt Tabellenführer!

Details Sonntag, 03. April 2022 12:29

Zwei völlig verschiedene Halbzeiten bekamen die gut 100 Zuschauer in der Schachner-Arena beim Duell der ASKÖ Vochdorf gegen die UVB-Juniors zu sehen. Nach einer knappen Pausenführung der Gäste, konnte der Tabellenführer die Partie am Ende noch souverän mit 2:1 gewinnen. Damit bleiben die ASKÖ-Kicker unverändert mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer, da auch die Union-Elf aus Gschwandt einen vollen 0:1-Auswärtserfolg in Pichl einfahren konnte.

Zerfahrener Beginn

Obwohl die Gastgeber eine Reaktion, auf die nicht zufriedenstellende Leistung aus der Vorwoche gegen Ohlsdorf zeigen wollten, kamen sie bei niedrigen Temperaturen nicht auf Touren. In der 20. Minuten erstmals ein zaghafter Abschluss von Vorchdorfs Kevin Wallmen, der aber deutlich sein Ziel verfehlte. Die quirligen Gäste aus Vöcklamarkt bereiteten den Hausherrn spielerisch sowie kämpferisch jede Menge Probleme und gingen nach einem Freistoß in der 37. Minute verdient in Führung. Marius Brandmayr konnte sich dabei am Fünfer die Kugel in aller Ruhe mit der Brust stoppen und ungehindert einschießen - 0:1, damit ging es nach 45 gespielten Minuten zum wärmenden Pausentee in die Kabinen!

Juniors in Hälfte zwei ohne Torchance!

ASKÖ-Coach Lukas Huemer schien dabei die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannen kamen gut und spritzig aus der Pause. Sofort nach Wiederanpfiff hatte Kristian Rafajac den Ausgleich am Fuß, doch der starke UVB-Goalie Alexander Mair konnte gerade noch klären. Eine Minute später war es aber soweit: Nach einem perfekten Eckball von Kevin Wallmen erzielte Dominik Raab seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein - Ausgleich in der 48. Minute. Mit dem Ausgleichstreffer nahm nicht nur der Schneefall, sondern auch die Dominanz des Tabellenersten deutlich zu. Die Gäste kamen kaum mehr aus ihrer Hälfte, trotzdem dauerte es noch bis zur 74.Minute, ehe Kevin Prielinger - wieder nach einem idealen Freistoß von Wallmen - Vorchdorf per Kopf die ersehnte Führung brachte. Die Vorchdorfer hätten noch durchaus ein-zwei mehr Tore erzielen können, scheiterten aber neben dem eigenen Unvermögen, ebenso an dem starken Keeper der Gäste. Somit beendete Schiedsrichter Oberhuber die Partie mit einem durchaus verdienten 2:1-Sieg für den Tabellenführer.