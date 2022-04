Gschwandt bleibt weiter an Vorchdorf dran – Knapper Auswärtssieg gegen Vorchdorf

Details Sonntag, 03. April 2022 12:27

Die Union Gschwandt musste sich letzte Woche in einer knappen Partie gegen Verfolger Schlierbach mit 0:1 geschlagen geben und ließ mit der ersten Niederlage diese Saison Federn im Aufstiegsrennen. Diese Woche ging es zur Union Pichl, die seit dem Rückrundenstart noch ungeschlagen ist. In einer knappen Partie konnte man wieder mit drei Punkten anschreiben und siegte mit 0:1.

Formsache für Janko Sirocic

Die Gschwandtner kamen an diesem verschneiten Samstagnachmittag vor rund 100 Zuschauern gut in die Partie. Keine vier Minuten waren gespielt, da hätte der Youngstar Florian Mairhofer die Gästeelf schon 0:1 in Führung bringen können, scheitere aber knapp. In der 20. Minute war es dann abermals Mairhofer, der Tiefenthaler perfekt in Szene brachte und dieser jedoch im Sechzehner regelwidrig von den Beinen geholt wurde – Elfmeter für Gschwandt. Für Janko Sirocic war es reine Formsache und er brachte das Spielgerät sicher zur verdienten Führung in den Maschen unter. Auch nach dem Treffer bestimmte weiter die Sirocic-Elf die Partie und konnte einige Male über die rechte Seite durchbrechen, zählbares konnte man jedoch nicht mitnehmen. Nach rund 35. Minuten kam nun auch die Heimelf im Spiel an und konnte durch offensive Akzente einige Eckbälle herausholen, scheiterte jedoch an der gut sortierten Abwehr des Tabellenzweiten. Somit ging es dann auch mit einer knappen, aber verdienten Führung der Gäste in die Pause.

Gelb-Rote Karte

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Labmayer flachte die Partie etwas ab. Viele Fehler auf beiden Seiten im Mittelfeld ließen keinen richtigen Spielfluss aufkommen. Rund zehn Minuten nach Wiederbeginn kam es dann wohl zur spielentscheidenden Szene. Fatlum Ibrahimi sah durch ein Foul in der 27. Spielminute seine erste gelbe Karte und schließlich nach unsportlichen Verhalten in der 56. die Ampelkarte. Die Union Gschwandt, nun in Überzahl, lief weiter an und wollte die Führung unbedingt ausbauen, scheiterte jedoch einige Male an Torhüter Hakan Sabur. Kurz vor Schluss gelang der dezimierten Heimelf fast noch der Lucky Punch: Nach einem Eckball kam ein Pichler per Volley zum Abschluss, doch das Alu rettete den Tabellenzweiten die wichtigen drei Punkte.

Ivica Sirocic (Trainer Union Gschwandt)

,,Am Ende haben wir verdient gewonnen, haben aber leider unsere Überzahl nicht gut ausgespielen können. Die Pichler haben tapfer dagegengehalten, trotz der gelb-roten Karte.‘‘