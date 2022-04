TSV Frankenburg ist nach Trainerwechsel zurück auf der Siegerstraße! Komfortabler 0:2-Auswärtssieg gegen  SPG Allhaming/Weißkichen 1b

Details Dienstag, 05. April 2022 07:29

Der TSV Frankenburg grüßt aktuell vom vorletzten Tabellenplatz und müsste dringend wieder punkten, um die Klasse halten zu können. Nachdem Trainer Kornel Müller am Montag letzte Woche seinen Rücktritt erklärte, übernahm U17-Trainer Daniel Troppmair kurzfristig als Interimstrainer. Nun trat man am vergangenen Samstag die Auswärtsfahrt nach Allhaming an und hoffte dabei auf den sagenumwobenen ,,Trainereffekt“. Und dieser trat ein! Am Ende konnte sich Frankenburg nach fünf Niederlagen in Folge mit 0:2 durchsetzen.

Ausgeglichene Partie

Die rund 150 Zuschauer in der SparkassenArena in Allhaming sahen von Anfang an eine etwas zerfahrene Partie. Beide Mannschaften taten sich sehr schwer spielerisch nennenswerte Aktion zu kreieren und so blieben Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware. Leider überschattete eine Kopfverletzung das Geschehen in Allhaming: Frankenburg‘s Strasser musste nach einem Zweikampf ausgewechselt und ärztlich versorgt werden. Nach der Unterbrechung änderte sich das Geschehen etwas, aber klare Torchancen blieben weiterhin aus. Beide Mannschaften standen hinten sicher, somit ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.



Tor beflügelte Frankenburg

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Wiesinger setzten die Gäste mehr offensive Akzente. Nach einem Eckball kam es aber zu dieser unglücklichen Szene: Patrick Blaimschein, Keeper der Heimelf, wollte nach einem Korner den Ball wegfausten, traf ihn aber so unglücklich, dass das Spielgerät im eigene Gehäuse landete! (51.) Frankenburg führte, wie zuletzt auch gegen Schlierbach, wo man aber am Ende noch 3:1 verlierte. Diesmal wollte man sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen! Keine zehn Minuten später setzte Selman Neziri nach einem schönem Konter noch einen drauf und baute die Führung aus. Auch nach dem erneuten Treffer kam von der Gondosch-Elf keine Reaktion, währenddessen die Gäste durchaus noch ein-zwei Tore drauflegen hätten können. So blieb es auch beim 0:2 (0:0) und die Troppmair-Elf jubelte das erste Mal seit Oktober 2021 wieder über drei Punkte!



Bernhard Doninger (Vorstandsmitglied des TSV Frankenburg)

über das Spiel:

,,Es war spielerisch von beiden Mannschaften sicher nicht die beste Partie, wir hatten Glück mit dem 0:1. Nach dem Tor spielten wir aber ein wenig befreiter auf und haben am Ende verdient den Sieg mit nach Hause genommen.“



über den Trainerwechsel:

,,Wir sind Kornel für alles sehr dankbar. Er ist aus eigenen Stücken zurückgetreten, da es das Beste für die Mannschaft und den Verein sei. Daniel hat das diese Woche super gemacht und die Mannschaft erreicht, wie man gesehen hat. Jedoch wird uns ein alter Bekannter bis zum Saisonende beiseite stehen. Meistertrainer Sandor Nagy war zuletzt 2011/12 auf der Trainerbank und wir hoffen mit ihm gemeinsam das Ziel Klassenerhalt zu schaffen.“