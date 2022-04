Pichl überrollte Neuhofen in den Schlussminuten. Komfortabler 0:4-Auswärtssieg!

Details Samstag, 09. April 2022 19:12

Zum Start der 17. Spielrunde in der Bezirksliga Süd traf am Freitagabend die Union Neuhofen auf den SV Pichl. Die Neuhofner stehen aktuell am 12. Tabellenplatz und sind im Frühjahr noch ohne Punkte bei einem Torverhältnis von 1:7. Durch den Sieg der TSV Frankenburg letzte Woche rücken sie bis auf drei Punkte an die Union Neuhofen heran, somit wäre mindestens ein Punkt für die Hieblinger-Elf Pflicht, um auch nächste Saison noch Bezirksligaluft schnuppern zu dürfen. Am Ende sollte es nicht sein: Pichl gewann durch zwei späte Tore mit 0:4 (0:1).

Eckball ins Glück

Rund 100 Zuschauer verfolgten die Flutlichtpartie am Freitagabend in Neuhofen. Nach Anpfiff durch Schiedsrichter Acikgöz waren Chancen auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Die schwierigen Platzverhältnisse machte es den 22 Akteuren sehr schwer, ein richtiger Spielfluss konnte dadurch nicht wirklich entstehen. Somit mussten lange Bälle und eben Standards herhalten. Und in der 30. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball verfehlte Neuhofen-Torhüter Marvin Panhölzl das Spielgerät und Fabian Kofler stand genau richtig und drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Kabinen.

Drei Tore

Nach Wiederanpfiff der Partie durch Schiedsrichter Acikgöz drückte die Heimelf anfangs etwas mehr, man wollte unbedingt den Ausgleich. Durch eine engagierte Defensivleistung der Gäste verliefen die vielen Angriffe jedoch in Sand. Ab der 60. Minute kamen dann die Stranzinger-Elf wieder etwas mehr zum Zug und konnte durch schnelle Kombinationen glänzen. Ingo Bizjak war es, der frei vor Panhölzl zum Abschluss kam, jedoch das 0:2 verfehlte. In der 72. Minute kam dann aber endgültig die Vorentscheidung: Simon Korntner konnte nach einer schönen Vorarbeit von Qail Idrizi sicher zur 0:2-Führung einnicken. In den Schlussminuten machten die Pichler Tvrtko Kljajic und Daniel Bayan noch endgültig den Deckel drauf und fixierten den komfortablen 0:4-Auswärtssieg.

Thomas Stranzinger (Trainer SV Pichl)

,,Am Ende war es ein verdienter Sieg für meine Mannschaft. Zunächst gingen wir noch etwas Glücklich in Führung, konnten aber in der zweiten Halbzeit unsere Qualitäten vorne, sowie hinten ausspielen.‘‘