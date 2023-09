Filzmoser trifft zum Remis: ASKÖ Vorchdorf und Allhaming/Weißkirchen teilen die Punkte

Details Samstag, 23. September 2023 00:39

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung der ASKÖ Vorchdorf gegen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Beide Teams kamen nicht recht gut aus den Startlöchern und siedeln sich zum Saisonstart im unteren Tabellendrittel an.

Seitenwechsel bringt Schwung in die Partie

Im ersten Durchgang stand lediglich ein chancenarmes Abtasten auf dem Programm, die Zuseher mussten sich so ein wenig gedulden. Zur Pause stand somit ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Ahmad Alahmad brachte sein Team in der 46. Minute nach vorn. Vorchdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Stefan Filzmoser den Ausgleich (52.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Heimmannschaft und Allhaming/Weißkirchen 1b schließlich mit einem Remis.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Vorchdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Vorchdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die ASKÖ Vorchdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Mit erschreckenden 15 Gegentoren stellt Vorchdorf die schlechteste Abwehr der Liga. Die ASKÖ Vorchdorf wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Allh./Weißk. 1b holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit vier ergatterten Punkten steht der Gast auf Tabellenplatz zwölf. Gewinnen hatte bei der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag trifft Vorchdorf auf den FC Spitz Attnang, Allhaming/Weißkirchen 1b spielt tags darauf gegen den SV Spar Hochhauser Pichl.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Vorchdorf – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 1:1 (0:0)

52 Stefan Filzmoser 1:1

46 Ahmad Alahmad 0:1

