SV Pichl dreht Rückstand gegen weiterhin sieglose UVB Juniors

Details Samstag, 23. September 2023 21:55

Die UVB Vöcklamarkt Juniors tun sich in dieser Saison bislang schwer und warten nach vier Spielen noch auf den ersten Sieg. In der letzten Woche gab es eine 2:0 Niederlage in Schlierbach. In der 6. Runde der Bezirksliga Süd empfangen sie zu Hause den SV Spar Hochhauser Pichl. Die Gäste feierten in der letzten Runde eine 3:0 Sieg über Vorchdorf. Am Samstag konnten die Gäste die gute Form mit einem 1:2 Sieg bestätigen.

Torlose erste Halbzeit

Die Vöcklamarkter brauchen dringend Punkte, um Luft im Abstiegskampf zu gewinnen. Gut 50 Zuseher sind ins Vöcklamarkter Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen. Die erste Halbzeit ist recht ausgeglichen. Beide Mannschaften haben Möglichkeiten, wirklich gefährlich wurde es aber nur ein Mal. Temilade Olawunmi läuft mit dem Ball alleine aufs Tor, aber kann UVB Keeper Paul Krizek nicht überwinden. So geht es mit einem gerechten, torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

UVB Juniors mit der Führung – Pichl mit spätem Siegtor

Die Heimmannschaft kommt besser aus der Pause und erzielt bald den Führungstreffer. Die UVB Juniors spielen einen langen Ball nach vorne und gewinnen den zweiten Ball. David Lehner fasst sich ein Herz, zieht aus großer Distanz ab und macht mit diesem schönen Tor das 1:0. In der Folge geht das Spiel hin und her. Pichl versucht ranzukommen, spielt sich aber keine großen Chancen heraus. Stürmer Agron Daka ist es, der mit einer guten Einzelaktion den Ausgleich erzielt. Die Gäste sind fortan die bessere Mannschaft und wollen die Entscheidung. Pichl Coach Firzet Hadzic beweist ein glückliches Händchen mit einer taktischen Umstellung und stellt den gelernten Mittelfeldspieler Marko Kovjenic in den Sturm. Kurz darauf kommt der Ball zu ihm, er setzt seinen Körper gut ein und sorgt für den 1:2 Endstand. Die UVB Juniors drücken am Schluss nochmal auf den Ausgleich, Pichl verteidigt den Sieg mit allem, was sie haben.

Stimme zum Spiel:

Firzet Hadzic, Trainer SV Pichl:

„Ich möchte meine Mannschaft loben. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und uns auch dafür belohnt. Das Ergebnis passt, spielerisch ist noch mehr drin. Mit dem Sieg sind wir überglücklich, nächste Woche wollen wir gegen Allhaming nachlegen.“

