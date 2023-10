Fehlstart ist Geschichte – ASKÖ Ohlsdorf feiert vierten Sieg in Folge

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 11:52

In der 7. Runde der Bezirksliga Süd treffen zwei Vereine aufeinander, die ihr letztes Spiel jeweils mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Während ASKÖ Ohlsdorf die noch punktlosen Attergauer besiegte, konnte der SV Bögl Hohenzell gegen Eberstalzell gewinnen. Vor der Partie trennt die Teams nur ein Punkt. Mit dem 1:0 Sieg von Ohlsdorf ziehen sie an Hohenzell vorbei.

Hodzic-Elfmeter sorgt für Führung

Die Fans in Ohlsdorf erleben einen temporeichen Beginn der Partie. Ohlsdorf startet besser ins Spiel und kommt nach gut zehn Minuten gefährlich vors gegnerische Tor. Dort stoppt ein Hohenzeller Spieler den Ball mit der Hand und Schiedsrichter Staudinger entscheidet auf Elfmeter, sonst wäre ein Ohlsdorfer Angreifer zum Ball gekommen. Adnan Hodzic lässt sich diese Chance nicht nehmen und verwandelt zur frühen Führung für das Heim-Team. In der Folge verzeichnet Ohlsdorf noch weitere Möglichkeiten, verpasst es aber den Anfangsschwung in ein Tor umzumünzen. Hohenzell hat die beste Möglichkeit im ersten Durchgang nachdem die Ohsdorfer Innenverteidigung nicht gut abgesprochen ist. Dabei schnappt sich ein Angreifer den Ball, sein Abschluss vom Strafraumeck geht aber übers Tor. Damit geht es mit dem 1:0 in die Pause.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Die Gäste aus Hohenzell sind nach dem Seitenwechsel besser in der Begegnung und wollen den Ausgleich erzielen. Das Mittel der Wahl sind weitgehend hohe Bälle in den Strafraum, wirklich hochkarätige Chancen springen dabei aber keine heraus für die Gäste. Ohlsdorf hat einen guten Freistoß durch Lexl, bleibt über weite Teile spielbestimmend und hat gegen Ende auch noch Möglichkeiten auf das 2:0, davon können sie aber keine nutzen. Somit endet die Partie mit einem 1:0 für die Hausherren.

Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt hat Ohlsdorf nun vier Siege in Folge eingefahren und steht unter Adiz Cetin wieder gut da in der Tabelle. Nächsten Samstag geht’s im Spitzenspiel auswärts gegen den Tabellenzweiten aus Neuhofen. Hohenzell spielt einen Tag später erneut auswärts gegen die Union Schlierbach.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin, Trainer ASKÖ Ohlsdorf:

„Wir haben heute zum einen mehr Wille und mehr Leidenschaft gezeigt, zum anderen haben wir unterm Strich auch den besseren Fußball gespielt. Wir sind sehr zufrieden aktuell. Nach dem Trainerwechsel haben wir uns schnell aufeinander eingestellt. Die Mannschaft hat ein riesiges Potenzial, das gilt es Woche für Woche rauszuholen. Derweil funktioniert es gut und jeder kämpft für jeden.“

