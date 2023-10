Tiefenthaler stellt späten Sieg sicher: Union Schlierbach nach gerissener Mini-Serie wieder siegreich!

Details Montag, 02. Oktober 2023 18:56

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union SRW Schlierbach und dem UFC Attergau, die mit 2:1 endete. Vollends überzeugen konnte die Union Schlierbach dabei jedoch nicht. Die Schlierbacher konnten so auf die Siegerstraße zurückkehren, steckte man in der Vorwoche eine empfindliche 0:3-Pleite gegen Thalheim ein.

Später Treffer bringt den Sieg

Sebastian Pilz nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 15. Minute nach einem fatalen Schnitzer des Gästekeepers das Leder zum 1:0 ins Netz. Schlierbach hatte so zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach dem Seitenwechsel war der UFC unter Zugzwang und lieferte auch: Michael Piljanovic ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Attergau. Kurz vor Ultimo war dann noch Andreas Tiefenthaler zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Union SRW Schlierbach verantwortlich (84.). Zum Schluss feierte die Union Schlierbach einen dreifachen Punktgewinn gegen den UFC Attergau.

Zahlen und Fakten

Im Tableau hatte der Sieg von Schlierbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Schlierbach.

Attergau ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Mit nur vier Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der Bezirksliga Süd.

Am kommenden Sonntag trifft die Union SRW Schlierbach auf den SV Bögl Hohenzell, der UFC Attergau spielt tags zuvor gegen die UVB Vöcklamarkt Juniors.

Bezirksliga Süd: Union SRW Schlierbach – UFC Attergau, 2:1 (1:0)

84 Andreas Tiefenthaler 2:1

66 Michael Piljanovic 1:1

15 Sebastian Pilz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.