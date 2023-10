Union Gunskirchen bleibt unaufhaltbar! 6:0 Sieg gegen Eberstalzell

Details Samstag, 07. Oktober 2023 14:45

Sechs Spiele – Sechs Siege. Die Union Oberndorfer Gunskirchen ist perfekt in die Saison gestartet und möchte diese Serie gegen die Union Nexus Eberstalzell ausbauen. Der Aufsteiger aus Eberstalzell hat zuletzt in einer hektischen Partie mit 3:5 gegen Neuhofen verloren. Gunskirchen, der Tabellenführer der Bezirksliga Süd, gab sich in Windischgarsten keine Blöße und hat letzte Runde mit 0:3 gewonnen. Auch diese Woche gewinnt Gunskirchen deutlich mit 6:0.

Drei Gunskirchner Tore in neun Minuten

Die Heimmannschaft hat in dieser Saison bisher jedes Spiel gewonnen und daran sollte sich auch in der 8. Runde nichts ändern. Die Anfangsphase ist recht offen und ausgeglichen. Eberstalzell ist gut in der Partie und spielt sich in gefährliche Positionen, große Torchancen springen zunächst aber keine heraus. Gunskirchen braucht etwas, um sich zu finden, da nicht weniger als sechs Spieler nicht zur Verfügung stehen in dieser Partie. Nach einer Viertelstunde sollte es aber so weit sein und die Heimelf geht in Führung. Ein Freistoß segelt in Richtung Attila Gyursik, der zum 1:0 einköpft. Gunskirchen übernimmt nun mehr und mehr die Kontrolle und die Partie wird zunehmend einseitiger. Wenige Minuten nach dem Führungstreffer legt Martin Hegedüs nach und baut die Führung aus. Die Drangphase der Heimelf ist damit noch nicht vorbei, denn in der 24. Minute erzielt Dibran Rrahmani das 3:0. Mit dieser deutlichen Pausenführung geht es auch in die Pause.

Tabellenführer an diesem Tag zu stark

Auch wenn das Ergebnis schon nach der Vorentscheidung aussieht, die Gunskirchner sind gewarnt und bleiben wachsam. Eberstalzell hat in der letzten Runde nach gleichem Pausenstand gegen Neuhofen das Spiel fast noch gedreht, darum war die Datscher-Elf darauf aus, schnell das vierte Tor nachzulegen. In der 54. Spielminute schießt der beste Torschütze der Liga, Rajko Vujanovic, aus gut 18 Metern ins lange Eck und macht damit den Sack zu. Kurz darauf erzielt Martin Hegedüs seinen zweiten Treffer an diesem Tag, damit steht er bereits bei sieben Toren in dieser Saison. Eberstalzell gibt sich nicht auf und kämpft bis zum Schluss, sie erspielen sich auch immer wieder Chancen und setzen Nadelstiche, zwei Mal hält Gunskirchen-Torhüter Cajtinovic an diesem Tag seiner Mannschaft die Null sehr stark fest. Für den Schlusspunkt sorgt Rrahmani, der in der 83. Minute seinen Doppelpack schnürt und auf 6:0 erhöht.

Stimme zum Spiel

Patrick Datscher, Trainer Union Gunskirchen:

„Die Mannschaftsleistung heute war top, Rajko Vujanovic möchte ich aber hervorheben, er macht zurzeit extrem wichtige Tore. Wir freuen uns, wenn alle Spieler wieder fit sind und schauen aktuell nicht auf die Tabelle. Wenn wir in dieser Form unsere Qualität und alle Spieler auf den Platz bringen, dann haben wir das Selbstvertrauen jedes Spiel zu gewinnen, auch wenn einige sehr gute Mannschaften in der Liga sind.“

