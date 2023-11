Bemühter UFC Attergau geht erneut leer aus: SV Hohenzell siegt beim Schlusslicht

Details Montag, 30. Oktober 2023 16:36

Mit 0:2 verlor der UFC Attergau am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den SV Bögl Hohenzell. Die Beobachter waren sich einig, dass Attergau als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Der UFC findet indes einfach nicht aus dem Formtief, steckt man nach Runde elf mit nur einem Punkt auf dem Konto als Tabellenschlusslicht da.

Miesenberger bringt Gäste in Führung

Für das erste Tor sorgte Andreas Miesenberger. In der 29. Minute traf der Spieler des SV Hohenzell nach Vorarbeit von Ege Özdemir zur Führung. Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach Wiederanpfiff hatte die Sickinger-Truppe dann Glück – ein Freistoß der Hausherren knallte nur gegen die Torumrahmung. Hohenzell baute die Führung dann in der Nachspielzeit aus, als Lukas Machtlinger in der 94. Minute traf. Am Ende verbuchte der SV Bögl Hohenzell gegen den UFC Attergau einen Sieg.

Zahlen und Fakten

Attergau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber besetzt mit einem Punkt einen direkten Abstiegsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Attergau bislang noch nicht. Der Angriff des UFC Attergau ist mit sieben Treffern der erfolgloseste der Bezirksliga Süd. Die schmerzliche Phase des UFC Attergau dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Der SV Hohenzell machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. In der Defensive von Hohenzell griffen die Räder ineinander, sodass der SV Bögl Hohenzell im bisherigen Saisonverlauf erst neunmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison des SV Hohenzell verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Hohenzell nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Die letzten Resultate des SV Bögl Hohenzell konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am Samstag muss Attergau beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. ran, zeitgleich wird der SV Hohenzell vom SV Spar Hochhauser Pichl in Empfang genommen.

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – SV Bögl Hohenzell, 0:2 (0:1)

94 Lukas Machtlinger 0:2

29 Andreas Miesenberger 0:1

