Nach spätem Platzverweis: Union Gunskirchen gelingt später Lucky-Punch

Am Freitag trafen die Union Gunskirchen und die Union Thalheim aufeinander. Das Match entschied die Union Gunskirchen mit 2:0 für sich. Gunskirchen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Lange hielten die Thalheimer dabei dagegen, am Ende brachte ein Platzverweis die vermeintliche Wende zu Gunsten der Hausherren.

Ness fliegt und Gunskirchen siegt

Von Beginn ab war es eine flotte Top-Partie, die die Zuseher zu sehen bekamen. In den ersten 45 Minuten hatten die Gunskirchner etwas mehr vom Spiel, die Gäste aber die besseren Chancen. Tore gab es dennoch nicht zu sehen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich dann nicht viel an der Spielcharakteristik. Mit fortschreitender Spieldauer wurde die Partie auch immer hitziger und war auf Messers Schneide, bis sich folgender Wendepunkt abspielte: Simon Ness erwies der Union Thalheim einen Bärendienst, als er in der 82. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In der 88. Minute brachte dann Akos Gillich nach einem Eckball den Ball im Netz des Gasts unter. Kurz darauf traf Dibran Rrahmani in der Nachspielzeit nach einem Konter für die Union Gunskirchen (93.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen Thalheim ein Dreier heraus.

Zahlen und Fakten

Gunskirchen behauptet nach dem Erfolg über die Union Thalheim den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive der Union Gunskirchen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Thalheim war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer von Gunskirchen in dieser Spielzeit zu. Die Saison der Union Gunskirchen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Gunskirchen nun schon zehn Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Gunskirchen, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Niederlage belegt die Union Thalheim weiterhin den siebten Tabellenplatz. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Thalheim weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Gunskirchen war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Samstag trifft die Union Gunskirchen auf den UFC Attergau, die Union Thalheim spielt am selben Tag gegen die ASKÖ Vorchdorf.

Bezirksliga Süd: Union Gunskirchen – Union Thalheim, 2:0 (0:0)

93 Dibran Rrahmani 2:0

88 Akos Gillich 1:0



Fotos: Waage

